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Středa, 24. června 2026, svátek má Jan

Tři nové multiplexy Allente

DNES! | redakce | tisk | názory

Skandinávská satelitní pay-tv platforma Allente uvedla do provozu tři nové DVB-S2 multiplexy na satelitním systému Thor, který se nachází na orbitální pozici 0,8°W.

V nových multiplexech se ale nenacházejí žádné nové programy. Nové muxy jsou pouhou kopií jiných multiplexů na satelitním systému Thor.

Nový multiplex Allente na kmitočtu 12,360 GHz šíří totožné programy jako mux na kmitočtu 10,747 GHz s vertikální polarizací.

Podobně nový paket na kmitočtu 12,399 GHz poskytuje stejné stanice jako jiný multiplex na kmitočtu 10,778 GHz s vertikální polarizací.

Třetí nový paket Allente se vysílá na frekvenci 12,437 GHz a nabízí stejné programy jako na kmitočtu 10,809 GHz s vertikální polarizací.

Pro diváky FTA programů je zajímavý především multiplex na kmitočtu 12,360 GHz (respektive 10,747 GHz, pol. V), který šíří celkem 28 volně (FTA) šířených rozhlasových stanic vysílatele NRK. Ostatní programy jsou na všech zmíněných frekvencích zakódovány (CA Conax + Nagra MA + Videoguard).

technické parametry nových transpondérů Allente:

• Thor (0,8°W), freq. 12,360 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Thor (0,8°W), freq. 12,399 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
• Thor (0,8°W), freq. 12,437 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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