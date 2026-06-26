ČT natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník

ČT natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básníkDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník, která volně navazuje na diváky oceňovanou pohádku Krakonošovo tajemství z roku 2022. Vedle nových dobrodružství spojených s Krakonošem přinese pokračování také humor, napětí a řadu oblíbených herců.
Česká televize tradičně zařadí pohádku do připravovaného vánočního programu.
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Krakonošovo tajemství si získalo mimořádnou diváckou oblibu a stalo se jednou z novodobých pohádkových stálic České televize. Jsem proto rád, že můžeme navázat novým příběhem, který spojuje silné herecké obsazení, kvalitní tvůrčí tým a hodnoty, jež k vánočním pohádkám neodmyslitelně patří. Věřím, že Krakonoš a básník nabídne divákům napříč generacemi nejen dobrodružství a humor, ale také příběh o odvaze, přátelství a respektu k tradicím,“ připomíná generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Na natáčení se podílí velká část původních tvůrců, mezi něž se řadí scenáristka a kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová: „
V pohádce nám zůstávají dvě původní postavy - Krakonoš a Jiráček. Právě s Jiráčkem jsem se nedokázala rozloučit, a tak se vrací i v novém příběhu. Společně s novými hrdiny bude tentokrát čelit zvlášť nebezpečnému protivníkovi. Pohádku inspirovala i některá méně známá fakta krkonošské historie a samozřejmě sám Krakonoš a jeho nezaměnitelný charakter.“
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Osobně si myslím, že Krakonoš a básník nese všechny podstatné rysy moderní pohádky a zároveň kombinuje různé žánry,“ říká režisér Peter Bebjak, který režíroval také Krakonošovo tajemství. Filmový štáb má za sebou natáčení zimních záběrů nebo v ateliérech na Kavčích horách. Během června a července se tvůrci přemístí i do dalších krajů. Kromě Krkonoš se tak v pohádce objeví například Nové Město nad Metují, Dobříš nebo Vysoký Chlumec.
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Pokračování Krakonoše je logickým krokem. Scenáristka Barbara Johnsonová napsala svižný, poutavý a napínavý příběh, který důstojně navazuje na úspěch prvního dílu. A co se týče mé role, cítím především vděčnost a údiv s upřímnou snahou zůstat pravdivý,“ dodává představitel Krakonoše David Švehlík.
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První i druhou pohádku jsme se snažili vyrábět jako dobový film, který je zasazený do konkrétního období a lokace. Dává mi smysl, když jsou věci reálné a ukotvené,“ vysvětluje kostýmní výtvarník Ján Kocman, jehož práci mohou diváci znát například z projektu Marie Terezie a podílel se také na dvoudílném televizním filmu Gerta Schnirch, který bude na ČT uveden na podzim.
zdroj: ČT