13E: BBC Persian HD se přesunul na novou frekvenci

13E: BBC Persian HD se přesunul na novou frekvenciDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajský a informační kanál BBC Persian HD pro persky hovořící publikum ukončil souběžnou distribuci na starém a novém kmitočtu na pozici 13°E. Nyní je možné stanici přijímat už jen z nových vysílacích parametrů.
BBC Persian HD se původně vysílal na kmitočtu 12,476 GHz. Tato distribuce byla zde ukončena. Program zájemci naladí už jen na frekvenci 11,727 GHz.
Vysílání je nadále poskytováno v HD rozlišení (1920x1080) a to volně ( FTA).
nové technické parametry - BBC Persian HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - BBC Persian HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,476 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA