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Platforma Alem TV přešla z modulace 16APSK na 8PSK

DNES! | redakce | tisk | názory

Významné změny v konfiguraci televizní platformy Alem TV došlo na satelitu TürkmenÄlem/Monacosat, který se nachází na orbitální pozici 52°E.

Všechny multiplexy Alem TV byly překlopeny z modulace 16APSK na 8PSK. Současně se změnilo i FEC.

Změny parametrů byly provedeny u všech pěti multiplexů. Používají symbol rate 30000 nebo 28000 ksymb/s, jednotné FEC 9/10 a modulaci 8PSK (dříve 16APSK).

Se změnou modulace (a ostatních parametrů) došlo k poklesu celkové kapacity jednotlivých multiplexů. Kapacita se snížila z 92,660 Mbit/s (multiplexy se symbolovou rychlostí 28 Msymb/s), respektive z 95,588 Mbit/s (multiplexy se symbolovou rychlostí 30 Msymb/s) na 75,024 Mbit/s, respektive na 80,381 Mbit/s. Jde tedy o pokles kapacity o 17,636, respektive 15,207 Mbit/s. Na druhou stranu se zlepšily jak příjmové podmínky (větší signálová rezerva za zhoršeného počasí), tak i možnost přijímat vysílání na dalších přijímačích, které modulaci 16APSK nepodporují. Na druhou stranu tak zmizelo pravidelné vysílání v 16APSK v běžných multiplexech.

Multiplexy Alem TV obsahují zakódované programy v systémech Conax a Cryptoguard s výjimkou uzbecké stanice Biz TV HD, na kmitočtu 12,380 GHz, která je šířena FTA.

nové technické parametry - Alem TV:

• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 10,845 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 9/10, DVB-S2/8PSK
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 10,887 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 9/10, DVB-S2/8PSK
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 12,226 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 9/10, DVB-S2/8PSK
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 9/10, DVB-S2/8PSK
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 9/10, DVB-S2/8PSK

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