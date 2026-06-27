Netflix v červenci: Léto 1936, 23 000 životů či Šéfové na zabití

Netflix v červenci: Léto 1936, 23 000 životů či Šéfové na zabitíDNES! | redakce | tisk | názory
Červencové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs napětí, emocí, romantiky i akce. Seriálové fanoušky vtáhne historické kriminální drama Léto 1936, návrat na Divoký západ v podobě Domek v prérii i romanticky laděný Ransom Canyon: 2. řada, kde se vztahy i osudy obyvatel městečka dál zamotávají.
Dojemné hledání sebe sama nabídne Mapa tvých tužeb, zatímco oblíbené postavy se vracejí ve filmu Enola Holmesová 3 a romantický svět dospívání uzavírá Navždy srdcerváči.
Silný skutečný příběh přinese drama 23 000 životů i dokument Miguel Ángel Blanco: 48 hodin, které otřásly Španělskem. O pořádnou dávku humoru se postará stand-up speciál Jeff Arcuri: Těší mě a filmovou knihovnu obohatí také kouzelná fantasy Čarodějka a akční klasika Rychle a zběsile.
Seriálové novinky
Seriálové novinky na Netflixu v červenci vás zavedou do napínavých kriminálních záhad, romantických příběhů, rodinných dramat i sportovního zákulisí. Historické drama Léto 1936 rozplétá vraždu v luxusním hotelu Riviéra, do které se nečekaně zapletou čtyři ženy.
Nová adaptace Domek v prérii sleduje osudy rodiny Ingallsových na americkém západě. Emotivní příběh Mapa tvých tužeb sleduje Gretu, která díky poslednímu přání své sestry hledá samu sebe i novou lásku. Sportovní komedie Hawk pak představí golfovou legendu, která na sklonku kariéry obětuje vše pro poslední velký triumf, zatímco dokumentární série Rozehrávači: 3. řada znovu nahlédne do života quarterbacků NFL pod obrovským tlakem celé sezóny.
O pořádnou dávku emocí se postarají pokračování Přežijí jen silnější: 3. řada, ve které Mavis a Luca plánují společnou budoucnost, romantického westernu Ransom Canyon: 2. řada, kde se Staten a Quinn snaží zachránit své městečko i vztah, i reality show Ultimátum: Vzít se, nebo vzít roha?: 4. řada, v níž šest párů zjistí, jestli je jejich láska skutečně připravená na manželství.
Filmové novinky
Filmové novinky na Netflixu přinesou napětí, silné emoce i romantiku. Dobrodružná detektivka Enola Holmesová 3 zavede slavnou mladou vyšetřovatelku na Maltu, kde místo svatby čeká nebezpečný případ. Drama 23 000 životů nabídne strhující příběh mladých dobrovolníků zachraňujících uprchlíky ve Středozemním moři, zatímco erotický thriller Toužení ukáže, jak se vášnivý románek může změnit v nebezpečnou hru plnou pomsty.
Fanoušky romantiky potěší Navždy srdcerváči, ve kterém Nick a Charlie přemýšlejí o společné budoucnosti po maturitě. Mrazivou tečku pak obstará mysteriózní drama Falešné pravdy, kde návrat domů po matčině smrti odhaluje temná rodinná tajemství.
Dokumenty na Netflixu
V červenci na Netflixu můžete očekávat silný a emotivní dokument, který se vrací k jedné z nejzásadnějších událostí moderního Španělska. Miguel Ángel Blanco: 48 hodin, které otřásly Španělskem přibližuje rok 1997, kdy únos mladého politika vyvolal vlnu odporu napříč celou zemí proti teroristické organizaci ETA.
Comedy Special
Jeff Arcuri: Těší mě
V tomto speciálu zaměřeném na interakci s diváky jede blesková pohotovost Jeffa Arcuriho na plné obrátky. Jeff si v něm bere na paškál manželské vtípky, psychologické hry u pisoárů i to, jak usadit internetové trolly.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Filmová knihovna Netflixu se v červenci rozrůstá o akční jízdy, magická dobrodružství i romantické komedie plné nečekaných zvratů. O pořádnou dávku humoru se postará komedie Šéfové na zabití, ve které tři kamarádi už nedokážou snášet své šéfy a vymyslí odvážný plán, jak se jich jednou provždy zbavit.
Rychlá auta a adrenalin přinese kultovní Rychle a zběsile, kde se Dom Toretto spojí se svým rivalem Brianem O'Connerem proti společnému nepříteli. Kouzelný svět fantazie otevře Čarodějka, příběh nepochopené dívky, která objeví své schopnosti a společně s nečekanou kamarádkou změní říši Oz.
A romanticko-komediální chaos uzavře snímek Nesvatbovi, v němž dva rozvodoví právníci balancují mezi svými triky a nečekanou láskou na cizích svatbách.
zdroj: Netflix