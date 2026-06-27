Allente s dalším multiplexem na satelitu Thor 7

Allente s dalším multiplexem na satelitu Thor 7DNES! | redakce | tisk | názory
Skandinávská satelitní placená televize Allente začala používat další kapacitu na satelitu Thor 7, který se nachází na pozici 0,8°W. Stejně jako Thor 5 a Thor 6.
Nová kapacita Allente, provozovaná na kmitočtu 11,843 GHz, ale neobsahuje žádné nové programy. Jde o kopii jiného multiplexu ze satelitu Thor 6, z frekvence 10,903 GHz.
V rámci paketů na uvedených parametrech se vysílají programy TV3 Sverige HD, TV 8 Sverige HD, TV 10 Sverige HD, TV3+ Norge HD, V Sport Motor HD, V Sport Extra HD a V Sport Premium HD. Všechny programy jsou určeny výhradně pro abonenty a jsou proto kryptovány systémy Conax + Nagra MA + Videoguard.
Z technického pohledu se multiplex přesouvá ze severního paprsku do evropského. V praxi to znamená, že se zlepšuje signál zejména v jižní části Česka a Slovenska a to i přes skutečnost, že vysílání pro toto území není určeno.
nové technické parametry - mux Allente:
• Thor 7 (0,8°W), freq. 11,843 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - mux Allente:
• Thor 6 (0,8°W), freq. 10,903 GHz, pol. V, SR 25000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK