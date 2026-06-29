Česká televize na KVIFF 2026: nové seriály, veřejné debaty

Česká televize na KVIFF 2026: nové seriály, veřejné debatyDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize bude i letos součástí doprovodného programu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Návštěvníkům nabídne sérii debat, předpremiérových prezentací, setkání s tvůrci i osobnostmi veřejného života a představí připravované dramatické, dokumentární, publicistické i zábavní projekty.
Program otevře debata s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem, která se zaměří na budoucnost veřejné služby v době digitálních platforem, umělé inteligence a proměňujících se mediálních návyků. Veřejnoprávní média a jejich role v současné společnosti budou rezonovat i v dalších diskusích, například během setkání s Martinem Řezníčkem věnovanému fungování zpravodajské stanice ČT24 nebo v rámci projektu ČT24 zblízka, který tentokrát otevře téma kulturní žurnalistiky a proměny redakcí v digitální době.
„
Dům ČT se i letos stane místem setkávání filmových profesionálů, fanoušků i široké veřejnosti. Česká televize v něm představí své nové projekty a nabídne i další program věnovaný současné české audiovizuální produkci,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Výrazný prostor dostanou také nové pořady a formáty. Česká televize představí připravovanou Talk show Na jednoho, českou adaptaci mezinárodně úspěšného formátu The A Talks, v němž známé osobnosti zpovídají redaktorky a redaktoři na autistickém spektru. Festivalová debata nabídne setkání s tvůrci pořadu, moderátorem Erikem Čiperou, hercem Janem Cinou i samotnými redaktory projektu.
Karlovy Vary se stanou také součástí nového diskusního formátu Na dosah. Jedna z festivalových debat bude současně natáčením pořadu moderovaného Danielem Stachem, který propojuje odborníky, osobnosti veřejného života i publikum při hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.
Milovníci televizní tvorby se mohou těšit i na prezentace připravovaných hraných projektů. Tvůrci představí novou minisérii Hec režiséra Michala Samira, třetí řadu úspěšného kriminálního hitu Docent s Ivanem Trojanem v hlavní roli i nový seriál Jana Hřebejka Na tělo, natočený podle předlohy Martiny Formanové.
Součástí programu budou také setkání věnovaná ikonickým značkám České televize. Dokumentární cyklus 13. komnata připomene dvacet let od svého vzniku a otevře debatu o síle osobních příběhů, které pomáhají měnit pohled na životní zkoušky a překážky. Tvůrci dokumentární série Stopy Járy Cimrmana zase přiblíží fenomén nejslavnějšího Čecha, který nikdy nežil, a jeho mimořádné místo v české kultuře.
Nebude chybět ani pohled do zákulisí jednoho z nejúspěšnějších televizních formátů posledních let. Debata věnovaná StarDance nabídne setkání s tvůrci a osobnostmi pořadu a přiblíží vznik show, která již téměř dvě desetiletí spojuje miliony diváků napříč generacemi.
zdroj: ČT