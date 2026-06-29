Prima natáčí nový seriál My nejsme sekta

Prima natáčí nový seriál My nejsme sektaDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Prima zahájila natáčení nového původního seriálu My nejsme sekta, který vzniká exkluzivně pro streamovací platformu prima+. Šestidílné psychologické drama podle scénáře a v režii Andrey Sedláčkové přinese hluboký příběh o manipulaci, zneužívání důvěry a hranicích mezi vinou a obětí.
V hlavních rolích se představí Tatiana Dyková, Sarah Haváčová, Matěj Hádek, Ivana Chýlková, Petr Lněnička a Zuzana Stivínová.
Seriál My nejsme sekta není klasickou kriminálkou ani rekonstrukcí skutečných událostí. V centru příběhu stojí advokátka Denisa, která je přidělena k obhajobě mladé veterinářky Martiny obviněné z vraždy. Zdánlivě jednoznačný případ se však postupně proměňuje v mnohovrstevnaté pátrání po pravdě. Diváci spolu s hlavní hrdinkou odhalují mechanismy psychologické manipulace, fungování uzavřených společenství i složité okolnosti, které mohou člověka přivést až za hranice vlastních morálních zásad.
Nový seriál se soustředí především na psychologické pozadí příběhu a otázky, které jsou v současné společnosti stále aktuálnější. Jak snadné je podlehnout charismatickému vůdci? Kde končí svobodné rozhodnutí a začíná zneužívání důvěry? A může být člověk zároveň pachatelem i obětí?
V roli advokátky Denisy se představí Tatiana Dyková. Obviněnou veterinářku Martinu ztvární Sarah Haváčová, vůdce manipulativního společenství Roberta Matěj Hádek, role sektářky Petry se zhostila Ivana Chýlková. Případ vyšetřuje Petr Lněnička a Zuzana Stivínová na něj dohlíží coby státní zástupkyně.
My nejsme sekta vzniká v produkci společnosti GOOD TV pro streamovací platformu prima+.
Šestidílný seriál nabídne vedle napínavého příběhu také hlubší pohled do nitra postav a psychické závislosti, které mohou ovlivnit kohokoli bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo společenské postavení.
zdroj: FTV Prima