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Prima natáčí nový seriál My nejsme sekta

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima zahájila natáčení nového původního seriálu My nejsme sekta, který vzniká exkluzivně pro streamovací platformu prima+. Šestidílné psychologické drama podle scénáře a v režii Andrey Sedláčkové přinese hluboký příběh o manipulaci, zneužívání důvěry a hranicích mezi vinou a obětí.

V hlavních rolích se představí Tatiana Dyková, Sarah Haváčová, Matěj Hádek, Ivana Chýlková, Petr Lněnička a Zuzana Stivínová.

Seriál My nejsme sekta (foto: Nikolas Tusl, FTV Prima)
▲ Seriál My nejsme sekta (foto: Nikolas Tusl, FTV Prima)

Seriál My nejsme sekta není klasickou kriminálkou ani rekonstrukcí skutečných událostí. V centru příběhu stojí advokátka Denisa, která je přidělena k obhajobě mladé veterinářky Martiny obviněné z vraždy. Zdánlivě jednoznačný případ se však postupně proměňuje v mnohovrstevnaté pátrání po pravdě. Diváci spolu s hlavní hrdinkou odhalují mechanismy psychologické manipulace, fungování uzavřených společenství i složité okolnosti, které mohou člověka přivést až za hranice vlastních morálních zásad.

Nový seriál se soustředí především na psychologické pozadí příběhu a otázky, které jsou v současné společnosti stále aktuálnější. Jak snadné je podlehnout charismatickému vůdci? Kde končí svobodné rozhodnutí a začíná zneužívání důvěry? A může být člověk zároveň pachatelem i obětí?

V roli advokátky Denisy se představí Tatiana Dyková. Obviněnou veterinářku Martinu ztvární Sarah Haváčová, vůdce manipulativního společenství Roberta Matěj Hádek, role sektářky Petry se zhostila Ivana Chýlková. Případ vyšetřuje Petr Lněnička a Zuzana Stivínová na něj dohlíží coby státní zástupkyně.

My nejsme sekta vzniká v produkci společnosti GOOD TV pro streamovací platformu prima+.

Šestidílný seriál nabídne vedle napínavého příběhu také hlubší pohled do nitra postav a psychické závislosti, které mohou ovlivnit kohokoli bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo společenské postavení.

zdroj: FTV Prima

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