Polské FTA stanice Power TV, Nuta TV či Home TV jen z nových parametrů

Polské FTA stanice Power TV, Nuta TV či Home TV jen z nových parametrůDNES! | redakce | tisk | názory
Celkem 8 polských volně ( FTA) vysílaných programů v MPEG-4 v SD rozlišení ukončily stěhování na nové vysílací parametry. Programy nyní najde zájemce už jen na novém kmitočtu.
Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska, který zajišťuje vedle placených stanic i satelitní služby i pro změněné volně šířené programy, ukončil jejich distribuci na starém kmitočtu 10,719 GHz na satelitním systému Eutelsat Hot Bird. Od dnešního dne jsou všechny uvedené programy poskytovány už jen z nové frekvence 11,487 GHz.
Skončila tak krátká souběžná distribuce na starých a nových parametrech s cílem usnadnit přeladění programů u televizních diváků.
Vysílání je nadále poskytováno volně (FTA) k divákům v celé Evropě.
nové technické parametry - Antena, Home TV, Nuta TV, Nuta Gold, Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Antena, Home TV, Nuta TV, Nuta Gold, Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA