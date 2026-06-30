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Polské FTA stanice Power TV, Nuta TV či Home TV jen z nových parametrů

DNES! | redakce | tisk | názory

Celkem 8 polských volně ( FTA) vysílaných programů v MPEG-4 v SD rozlišení ukončily stěhování na nové vysílací parametry. Programy nyní najde zájemce už jen na novém kmitočtu.

Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska, který zajišťuje vedle placených stanic i satelitní služby i pro změněné volně šířené programy, ukončil jejich distribuci na starém kmitočtu 10,719 GHz na satelitním systému Eutelsat Hot Bird. Od dnešního dne jsou všechny uvedené programy poskytovány už jen z nové frekvence 11,487 GHz.

Skončila tak krátká souběžná distribuce na starých a nových parametrech s cílem usnadnit přeladění programů u televizních diváků.

Vysílání je nadále poskytováno volně (FTA) k divákům v celé Evropě.

nové technické parametry - Antena, Home TV, Nuta TV, Nuta Gold, Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Antena, Home TV, Nuta TV, Nuta Gold, Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

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