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Léto s Minimaxem: Nové příběhy kocoura Garfielda i Lego Friends

DNES! | redakce | tisk | názory

Letní prázdniny jsou za rohem a Minimax si pro své malé diváky připravil řadu zábavných televizních pořadů. Děti se mohou každý den těšit na nové epizody z dobrodružství cynického, ale velmi oblíbeného kocoura Garfielda.

Od 23. července pak program obohatí čtvrtá série seriálu Lego Friends: Nová kapitola, která přinese další příběhy o přátelství, spolupráci a vzájemné podpoře.

Druhá série legendární Garfieldovy show
Kdo by neznal tlustého, líného, zrzavého kocoura Garfielda? Oblíbený hrdina, který si získal srdce několika generací diváků svým osobitým humorem a ani během letních prázdnin nebude na obrazovkách Minimaxu chybět. Malí i velcí mohou až do 17. července každý den v 19:05 sledovat nové epizody druhé série Garfieldovy show, ve které nechybějí ani Garfieldův věrný psí společník Odie a jejich majitel Jon Arbuckle.

Přestože Garfield nejraději lenoší, sleduje televizi a s chutí se pouští do všeho, co připomíná pizzu, nuda s ním rozhodně nehrozí. Každá epizoda přináší nové příhody plné humoru, nečekaných zvratů a bláznivých nápadů. Druhá série Garfieldovy show baví celou rodinu a zároveň dětem nenásilnou formou ukazuje, že i zdánlivě drobná rozhodnutí mohou mít nečekané následky a že důvtip, kreativita a spolupráce často pomáhají najít řešení i v těch nejsložitějších situacích.

Další dobrodružství čekají na hrdiny Lego Friends
Škola skončila a před Aliyou, Autumn, Leem, Liann a Novou se otevírá léto plné dobrodružství. Pětice nerozlučných přátel zakládá „Klub přátel“, jehož cílem je pomáhat lidem v Heartlake City se vším, co právě potřebují - od vyřizování každodenních pochůzek přes organizaci oslav až po řešení nečekaných situací. Jejich největším projektem se stává proměna opuštěné továrny na sardinky v útulné komunitní centrum, které zároveň slouží jako základna Klubu přátel. Na každém kroku jim navíc dělají společnost jejich věrní mazlíčci, bez kterých by žádná mise nebyla úplná.

Čtvrtá série Lego Friends: Nová kapitola nabízí zábavné příběhy plné humoru, týmové spolupráce a inspirativních momentů. Dětem navíc předává poselství, jak důležité je podat pomocnou ruku, podporovat své blízké a mít kolem sebe přátele, na které se lze vždy spolehnout.

Novou sérii seriálu Lego Friends: Nová kapitola můžete sledovat od 23. července každý den v 18:40 na televizní stanici Minimax.

Co dalšího léto přinese?
Během letních měsíců nabídne Minimax pestrý výběr pořadů, ve kterých si každý malý divák najde to své. Milovníky prázdninových dobrodružství zavedou do světa plného slunce a objevování seriály H2O: Podmořská dobrodružství a Příhody bílého delfína, které navodí tu pravou letní atmosféru. Na cestu za poznáním se mohou děti vydat společně s králíčkem Bingem, odvážnou Molly z Denali nebo prostřednictvím pořadu Poznáváme přírodu, kde budou objevovat vše kolem sebe, seznamovat se s novými místy a získávat zajímavé poznatky o přírodě i každodenním životě.

O pořádnou dávku smíchu a zábavy se postarají oblíbené seriály Ulička záhad a Sestry, jejichž hrdinové se pravidelně dostávají do komických i nečekaných situací. Do světa přátelství, školních dobrodružství a hudby pak děti každý den vtáhne energický seriál Alvinnn!!! a Chipmunkové. Víkendy pak budou patřit oblíbeným Barbie filmům.

Ať už děti touží po adrenalinu, poznávání, humoru nebo příbězích o přátelství, Minimax jim i během prázdnin přinese spoustu nezapomenutelných televizních zážitků.

zdroj: AMC

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