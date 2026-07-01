123 Live TV už jen v HD, konec QVC ve 4K

123 Live TV už jen v HD, konec QVC ve 4KDNES! | redakce | tisk | názory
Další změny na trhu teleshoppingových stanic v Německu. Německá verze televizní stanicw QVC ukončila distribuci v ultravysokém rozlišení (UHD) ve formátu 4K. Vysílání QVC pokračuje v HD a v SD.
Změny proběhly také u stanice 123 Live TV (1-2-3.tv), která je od poloviny roku 2026 dostupná už jen v HD rozlišení.
QVC k 1.7.2026 ukončila distribuci svého hlavního kanálu ve 4K rozlišení. Program se vysílal na kmitočtu 11,288 GHz, který zde bez náhrady skončil.
V současné době QVC vysílá svůj hlavní program v MPEG-2/SD rozlišení a to dokonce na dvou frekvencích a také v HD rozlišení. Její sesterské programy QVC Zwei HD a QVC Style HD jsou šířeny pouze v HD.
Vypnutím QVC UHD na Astře zůstalo volně ve 4K už jen promo vysílání operátora SES (Astra).
Na začátku prázdnin provedla změny ve své distribuci také stanice 123 Live TV, která skončila v MPEG-2/SD rozlišení. Její pozici obsadila stanice Telegold, která je na Astře tak šířena ve dvou různých multiplexech. Provozovatel tak využil programové pozice, kterou již mají diváci naladěnou.
bývalé technické parametry - QVC UHD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - QVC HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,773 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - 123 Live TV SD (původně) / Telegold (nově):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,460 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - 123 Live TV HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,8033 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA