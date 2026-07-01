Tour de France komplet na HBO Max, včetně nových funkcí

Tour de France komplet na HBO Max, včetně nových funkcíDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) představila novinky v pokrytí letošních závodů Tour de France a Tour de France Femmes avec Zwift.
Ty zahrnují nové funkcionality, které budou moci diváci využít při sledování přenosů, i speciální studia určená pro reportérské a komentátorské týmy. WBD odvysílá všechny etapy obou závodů živě ve 21 jazycích na 50 evropských trzích. Cílem změn je nabídnout fanouškům ucelenější pohled na mužský i ženský závod a ještě více je vtáhnout do dění.
Eurosport v Evropě a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku nabídnou více než 100 hodin živého vysílání ze všech 21 etap mužského závodu, který se uskuteční od 4. do 26. července 2026. Ve vybraných zemích zajistí WBD také volně dostupné vysílání, konkrétně prostřednictvím Eurosportu 1 v Německu, Kanal 9 ve Švédsku a TV5 ve Finsku. Britský kanál 5 bude ve spolupráci s TNT Sports každý den vysílat denní sestřihy. Tour de France Femmes avec Zwift na mužský závod naváže od 1. do 9. srpna 2026. Eurosport i TNT Sports odvysílají všech devět etap, celkem 27 hodin živého vysílání.
Všechny etapy obou závodů bude zároveň možné streamovat živě na platformě HBO Max. Předplatitelé budou moci využít rozšířenou funkci Multi-view, která nabídne čtyři různé kamerové zdroje v jednom zobrazení. Půjde o záběry produkované WBD i signál od pořadatele závodu ASO. Diváci si zároveň budou moci zvolit zvukovou stopu podle toho, který zdroj chtějí sledovat, například kameru na motorce, záběr z vrtulníku nebo další pohledy z trasy, které umožní sledovat peloton od startu až do cíle.
Součástí streamu na HBO Max budou také klíčové momenty vyznačené přímo na časové ose přenosu, díky nimž se diváci budou moci snadno vracet k rozhodujícím okamžikům jednotlivých etap. Přenosy budou dostupné v kvalitě 1080p s technologiemi Dolby Vision a Dolby Atmos a v rámci vícejazyčné nabídky Eurosportu a TNT Sports na HBO Max bude možné zvolit až 21 mutací komentáře.
V týdnech před startem závodu budou vysílány nové díly cyklistického magazínu The Cycling Show, který se zaměřuje na dění v týmech World Tour. Nejnovější díl bude mít premiéru 2. července na Eurosportu, TNT Sports a HBO Max. Součástí programu bude také živý přenos představení týmů od 18:30. Před startem ženské Tour nabídne WBD také preview pořad Tour de France Femmes 2026: Road to Yellow. Jeho součástí budou rozhovory mimo jiné s jezdkyněmi Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering, Elisou Longo Borghini, Annou van der Breggen, Elise Chabbey, Dominikou Włodarczyk, Mischou Bredewold a Lorenou Wiebes. Premiéra je naplánována na 15. července. Živé přenosy doplní také obsah na webu, v aplikacích a na sociálních sítích Eurosportu a TNT Sports.
Tour de France 2026 odstartuje v sobotu 4. července v Barceloně. 113. ročník závodu měří 3 333 kilometrů a vyvrcholí závěrečnou etapou v Paříži v neděli 26. července. Čtyřnásobný vítěz a aktuální držitel žlutého trikotu Tadej Pogačar ze Slovinska bude usilovat o pátý celkový triumf. Pokud uspěje, zařadí se mezi pětici jezdců, kteří v historii získali pět žlutých trikotů. Pátý ročník Tour de France Femmes avec Zwift začne 1. srpna ve Švýcarsku a skončí 9. srpna v Nice. Závod nabídne devět etap o celkové délce 1 175 kilometrů a na startu se představí 154 závodnic. Francouzka Pauline Ferrand-Prévot bude usilovat o to, aby se stala první jezdkyní, která titul obhájí.
Z hlediska dramaturgie závodu mají patřit k nejdůležitějším hlavně horské a kopcovité etapy. První výraznější prověrku nabídne šestá etapa s výjezdem na Col du Tourmalet a náročným finišem na vrcholu. Desátá etapa, která připadá na Den dobytí Bastily, zavede peloton do kopcovitého terénu Massif Central a může nahrát únikům. Dalším důležitým bodem bude čtrnáctá etapa s výstupem na Col du Haag a také dvojice alpských etap 19 a 20, které by měly výrazně ovlivnit celkové pořadí.
Warner Bros. Discovery je dlouhodobým vysílatelem Tour de France v Evropě a závod vysílá už více než 35 let. Současná panevropská práva zahrnují plnou exkluzivitu pro mužský závod na 33 trzích. WBD zároveň drží práva na vysílání mužské i ženské Tour de France v Evropě nejméně do roku 2032. TNT Sports se letos poprvé představí jako exkluzivní živý vysílatel Tour de France ve Velké Británii a Irsku. Všechny etapy budou také poprvé živě dostupné na HBO Max.
Časy vysílání Tour de France na Eurosportu 1, TNT Sports 1 a HBO Max (SELČ):
Představení týmů: 18:30-20:00, čtvrtek 2. července
1. etapa: Barcelona - Barcelona, týmová časovka - 16:30-19:45, sobota 4. července
2. etapa: Tarragona - Barcelona, kopcovitá etapa - 13:30-18:15, neděle 5. července
3. etapa: Granollers - Les Angles, horská etapa - 11:45-17:30, pondělí 6. července
4. etapa: Carcassonne - Foix, kopcovitá etapa - 13:00-18:00, úterý 7. července
5. etapa: Lannemezan - Pau, rovinatá etapa - 13:30-18:15, středa 8. července
6. etapa: Pau - Gavarnie-Gedre, horská etapa - 12:00-18:15, čtvrtek 9. července
7. etapa: Hagetmau - Bordeaux, rovinatá etapa - 13:00-18:00, pátek 10. července
8. etapa: Périgueux - Bergerac, rovinatá etapa - 13:00-18:00, sobota 11. července
9. etapa: Malemort - Ussel, kopcovitá etapa - 13:00-18:30, neděle 12. července
Volný den: Cantal, pondělí 13. července
10. etapa: Aurillac - Le Lioran, horská etapa - 13:00-18:00, úterý 14. července
11. etapa: Vichy - Nevers, rovinatá etapa - 13:30-18:15, středa 15. července
12. etapa: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône, rovinatá etapa - 13:00-18:15, čtvrtek 16. července
13. etapa: Dole - Belfort, kopcovitá etapa - 12:45-18:30, pátek 17. července
14. etapa: Mulhouse - Le Markstein Fellering, horská etapa - 12:45-18:00, sobota 18. července
15. etapa: Champagnole - Plateau de Solaison, horská etapa - 12:45-18:30, neděle 19. července
Volný den: Haute-Savoie, pondělí 20. července
16. etapa: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, individuální časovka - 12:30-18:15, úterý 21. července
17. etapa: Chambéry - Voiron, rovinatá etapa - 13:00-18:00, středa 22. července
18. etapa: Voiron - Orcieres-Merlette, horská etapa - 12:15-18:00, čtvrtek 23. července
19. etapa: Gap - Alpe d'Huez, horská etapa - 13:30-18:15, pátek 24. července
20. etapa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, horská etapa - 11:00-17:30, sobota 25. července
21. etapa: Thoiry - Paříž, Champs-Élysées, rovinatá etapa - 15:30-20:45, neděle 26. července
Časy vysílání Tour de France Femmes na Eurosportu 1, TNT Sports 1 a HBO Max (SELČ):
1. etapa: Lausanne - Lausanne, rovinatá etapa - 15:30-18:45, sobota 1. srpna
2. etapa: Aigle - Ženeva, rovinatá etapa - 15:30-18:45, neděle 2. srpna
3. etapa: Ženeva - Poligny, kopcovitá etapa - 15:30-18:45, pondělí 3. srpna
4. etapa: Gevrey-Chambertin - Dijon, individuální časovka - 15:30-18:45, úterý 4. srpna
5. etapa: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais, kopcovitá etapa - 13:30-18:45, středa 5. srpna
6. etapa: Montbrison - Tournon-sur-Rhône, kopcovitá etapa - 15:30-18:45, čtvrtek 6. srpna
7. etapa: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux, horská etapa - 15:15-18:45, pátek 7. srpna
8. etapa: Sisteron - Nice, rovinatá etapa - 15:30-18:45, sobota 8. srpna
9. etapa: Nice - Nice, horská etapa - 15:45-20:15, neděle 9. srpna
zdroj: WBD