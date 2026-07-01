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SBN International volně ze satelitu Astra 3C

DNES! | redakce | tisk | názory

Ze satelitu Astra 3C, přes který vysílá česko-slovenská DTH platforma Skylink, vysílá další volně ( FTA) vysílaný program, který mohou sledovat diváci bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.

V DVB-S multiplexu operátora SES (Astra), na kmitočtu 12,168 GHz začala vysílat stanice SBN International (Sonlife Broadcasting Network). Vysílání je poskytováno v MPEG-2 v SD rozlišení. Stejně tak i jako například na satelitu Astra 4A (4,8°E) a dalších družicích (Eutelsat Hot Bird, Thor 5, Astra 2G, Hispasat 30W-5).

SBN International - záběr z příjmu stanice
▲ SBN International - záběr z příjmu stanice

SonLife Broadcasting Network (SBN) je křesťanská multimediální síť, která nabízí řadu programů specializujících se na hudbu a výuku. SBN založila organizace Jimmy Swaggart Ministries a vysílá již přes 50 let. Televizní síť SBN oslovuje publikum všech generací a prostředí a je dostupná v USA i po celém světě. SBN International vysílá v anglickém jazyce.

technické parametry - SBN International:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,168 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

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