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Pátek, 21. srpna 2026, svátek má Johana

Pecka.TV na víkend zlevňuje. Formule 1 na první měsíc za 169 Kč

DNES! | redakce | tisk | názory

Prémiový balíček Plná palba operátora internetové televize Pecka.TV pořídíte na první měsíc za 169 Kč místo 299 Kč. Cenová nabídka platí jen do neděle 23. srpna 2026. Díváci tak mají možnost ušetřit 40 procent z ceny v prvním měsíci.

Poslední srpnový víkend patří jednomu z nejoblíbenějších závodů celé sezony. Formule 1 míří do nizozemského Zandvoortu, na písečný okruh mezi dunami, kde se jede vůbec naposledy. Internetová televize Pecka.TV se rozhodla tenhle motoristický svátek oslavit speciální nabídkou a přináší divákům svůj nejnabitější balíček Plná palba za akční cenu 169 Kč na první měsíc. Běžná cena činí 299 Kč měsíčně.

Velká cena Nizozemska má letos hned dva důvody, proč si ji nenechat ujít. Zandvoort se s Formulí 1 po pěti letech loučí a poprvé v historii se tu navíc pojede sprintový formát, takže o body se bojuje už v sobotu. Aby divákům u obrazovek neunikla ani vteřina z tréninků, sprintu, kvalifikace ani samotného nedělního závodu, zlevňuje Pecka.TV Plnou palbu na celý první měsíc sledování.

Zvláštní náboj dává závodu i domácí publikum. Oranžové tribuny v dunách patří k tomu nejhlasitějšímu, co Formule 1 zažívá, a Max Verstappen před nimi pojede naposledy.

Formule 1 patří k tomu vůbec nejsledovanějšímu, co u nás diváci zapínají, a rozloučení se Zandvoortem si žádný fanoušek nenechá ujít. Chceme, aby si ho mohl v nejvyšší kvalitě vychutnat opravdu každý. Plná palba za 169 Kč je nejlevnější způsob, jak závod v Česku legálně sledovat, a k tomu k němu dostanete i to nejlepší z filmů a seriálů," říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Detaily akce:

• Balíček: Plná palba
• Akční cena: 169 Kč na první měsíc
• Běžná cena: 299 Kč měsíčně
• Sleva: 40 procent na první měsíc
• Platnost akce: od 19. 8. do 23. 8. 2026
• Omezení: pouze pro nové uživatele

Velká cena Nizozemska startuje v neděli 23. srpna v 15:00 na kanálu Nova Sport 5 HD s českým komentářem, celý závodní víkend běží od pátku 21. srpna.

Balíček Plná palba obsahuje 172 televizních kanálů včetně sportovních, které vysílají kompletní program Formule 1. Sledovat můžete na dvou zařízeních současně, bez set-top boxu a bez závazků, předplatné ukončíte kdykoli.

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