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Arianespace chce rozšířit své služby

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnosti Arianespace a AgenaSpace oznamují podpis memoranda o porozumění (MoU), jehož cílem je prozkoumat možnosti spolupráce na budoucích misích zahrnujících integraci systému Autonomous RocketPack - orbitálního přepravního modulu (OTV) vyvinutého společností AgenaSpace - do startů rakety Ariane 6.

Tato spolupráce by společnosti Arianespace umožnila nabídnout zákazníkům komplexní řešení, zahrnující vše od samotného vynesení do vesmíru až po dopravu na cílovou provozní oběžnou dráhu.

Tato iniciativa odráží ambici společnosti Arianespace rozšířit svou nabídku nad rámec pouhých služeb spojených se startem nosných raket. Využitím možností orbitálních přepravních modulů (OTV) chce Arianespace nabídnout zákazníkům větší flexibilitu při dopravě družic na jejich cílové provozní dráhy a reagovat tak na vyvíjející se potřeby trhu.

Zároveň to dokládá odhodlání společnosti Arianespace podporovat startupy, které stojí u zrodu nových služeb v kosmickém sektoru. Spoluprací se společností AgenaSpace potvrzuje Arianespace svůj závazek rozvíjet dynamický evropský kosmický ekosystém a podporovat inovativní řešení ve prospěch svých zákazníků.

Toto oznámení přichází jen několik měsíců po významném milníku pro společnost AgenaSpace, kdy ve firmě získala podíl společnost MBDA, a to po boku dlouhodobého investora, společnosti Aerospacelab. Tato nová akcionářská struktura má za cíl posílit průmyslové, technologické a obchodní kapacity společnosti AgenaSpace a umožnit jí tak urychlit vývoj řešení pro mobilitu ve vesmíru.

zdroj: Arianespace

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