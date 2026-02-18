COLOR DAB+ multiplex z vysílače Klínovec

COLOR DAB+ multiplex z vysílače KlínovecDNES! | redakce | tisk | názory
Pokrytí regionálním multiplexem COLOR DAB+ se významně rozšířilo. Společnost JOE Media uvedla do oficiálního provozu nový vysílač Jáchymov - Klínovec. Je v provozu na bloku (kanálu) 6A, který významně rozšířil pokrytí západních Čech.
Společnost JOE Media obdržela individuální oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) včera odpoledne. Okamžitě zahájila z nové kóty vysílání. Zatím je provoz COLOR DAB+ sítě z nového vysílače zajištěn z prozatímní vysílací antény. Montáž definitivního anténního systému, který by měl ještě více rozšířit pokrytí, je naplánováno na příznivější počasí.