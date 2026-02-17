Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma

Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň maDNES! | redakce | tisk | názory
Na obrazovky slovenské TV JOJ se vrací program, na který se nezapomíná. Stanice v březnu uvede v modernější, autentičtější podobě show s názvem "Mama, ožeň ma".
Přinese novou generaci single lidi, silnějším hlasem žen při výběru partnera a s větším důrazem na skutečné emoce.
Show "Mama, ožeň ma" se na obrazovky TV JOJ vrací po dvanácti letech. TV JOJ přinese moderní verzi formátu, který kdysi pobláznil celé Slovensko.
V projektu aktuálně vystupuje 36 účastníků. V centru dění je 7 hlavních protagonistů - rodin nebo jednotlivců. Ke každému z nich patří tři potenciální partneři či partnerky.
Výrazným posunem nové série je změna perspektivy. Tentokrát si partnery nevybírají jen muži. V novém projektu jsou také tři ženy, které si samy vybírají z potenciálních nápadníků.
Nová série bude mít 8 částí s minutáží 60 minut. Režie se ujal Samo Jaško, dramaturgem je Marek Růžička. Premiéra na TV JOJ je naplánována na březen.
Jeden z hlavních protagonistů je z Česka, ostatní účastníci pocházejí ze Slovenska.
Nová série vznikla s ambicí přinést autentickou a současnou podobu seznamování. Ideální věkový rámec účastníků je 20 - 40 let, přirozené těžiště je mezi 25 - 30 lety.
zdroj: JOJ