Úterý, 17. února 2026, svátek má Miloslava

Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma

Na obrazovky slovenské TV JOJ se vrací program, na který se nezapomíná. Stanice v březnu uvede v modernější, autentičtější podobě show s názvem "Mama, ožeň ma".

Přinese novou generaci single lidi, silnějším hlasem žen při výběru partnera a s větším důrazem na skutečné emoce.

Show "Mama, ožeň ma" se na obrazovky TV JOJ vrací po dvanácti letech. TV JOJ přinese moderní verzi formátu, který kdysi pobláznil celé Slovensko.

Show Mama, ožeň ma (foto: Marián Datko, TV JOJ)
▲ Show Mama, ožeň ma (foto: Marián Datko, TV JOJ)

V projektu aktuálně vystupuje 36 účastníků. V centru dění je 7 hlavních protagonistů - rodin nebo jednotlivců. Ke každému z nich patří tři potenciální partneři či partnerky.

Výrazným posunem nové série je změna perspektivy. Tentokrát si partnery nevybírají jen muži. V novém projektu jsou také tři ženy, které si samy vybírají z potenciálních nápadníků.

Nová série bude mít 8 částí s minutáží 60 minut. Režie se ujal Samo Jaško, dramaturgem je Marek Růžička. Premiéra na TV JOJ je naplánována na březen.

Jeden z hlavních protagonistů je z Česka, ostatní účastníci pocházejí ze Slovenska.

Nová série vznikla s ambicí přinést autentickou a současnou podobu seznamování. Ideální věkový rámec účastníků je 20 - 40 let, přirozené těžiště je mezi 25 - 30 lety.

zdroj: JOJ

Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
STVR ukončí provoz teletextu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
