Pondělí, 16. února 2026, svátek má Ljuba

The Voice v HEVC jen pro abonenty, FTA v MPEG-4

Populární bulharská hudební televize pro mladé The Voice má změněné podmínky příjmu ze satelitu. Bulharský operátor placené televize A1 Bulgaria A1 BG) zakódoval satelitní signál The Voice Bulgaria systémem podmíněného přístupu Conax (CAID 0B00).

Operátor A1 BG poskytuje program The Voice Bulgaria na satelitu Hellas Sat 3 (39°E) v kodeku HEVC. Toto vysílání bylo na kmitočtu 12,118 GHz nyní zakódováno.

Na stejné družici - ale u jiného operátora - je vysílání téže stanice poskytováno volně ( FTA) pro všechny v kodeku MPEG-4 (SD). Pay-tv operátor Bulsatcom šíří zmíněný program na kmitočtu 12,194 GHz s horizontální polarizací. Aktuálně je to již jediná možnost příjmu této stanice z pozice 39°E.

technické parametry - The Voice Bulgaria (operátor Bulsatcom):

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,194 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA, MPEG-4

technické parametry - The Voice Bulgaria (operátor A1 BG):

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,118 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Conax, HEVC

