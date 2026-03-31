Definitivní tečka za teletextem na STVR

Poslední stopy po teletextových stránkách zmizely. Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) vypnul teletextovou službu.
STVR ukončila provoz plnohodnotného teletextu na konci února 2026. Od 1.3.2026 až doposud vysílala jen pár stránek s informacemi o ukončení šíření teletextu a jeho nahrazení modernějšími variantami - zpravodajstvím na oficiálních stránkách STVR či aplikaci.
Teletextové stránky STVR skončily na základě klesajícího zájmu diváků o tuto službu. Může to souviset i s rozvojem OTT a IPTV platforem, které obvykle teletext divákům ani neposkytovaly.
V současné době již žádný z velkých vysílatelů na Slovensku neposkytuje teletextové stránky. Komerční televize k vypnutí teletextu přistoupily dříve.