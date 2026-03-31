Úterý, 31. března 2026

Komerční ředitel skupiny Prima Jan Čadek odchází

Jan Čadek k 31. březnu 2026 ukončí své působení na pozici komerčního ředitele skupiny Prima. Jeho agendu dočasně převezmou výkonný ředitel Lukáš Kubát a finanční ředitel Jan Dosoudil.

Honza byl u řady klíčových momentů obchodního vývoje skupiny. Dokázal kombinovat jasnou orientaci na obchodní výsledky s profesionálním přístupem k partnerům. Vážím si toho, co pro skupinu Prima odvedl, a děkuji mu za energii, kterou do své role dával. Chtěl bych mu za jeho práci i nasazení poděkovat a popřát mu mnoho úspěchů v další profesní i osobní etapě,“ uvádí Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima.

Média byla můj profesní svět více než 25 let a skupina Prima jeho důležitou součástí. O to víc si vážím toho, co se nám společně podařilo - stabilizovat obchod, posunout vztahy na trhu a posílit regionální komerční aktivity. Teď ale cítím, že je správný moment posunout se dál a dát prostor novým výzvám a příležitostem,“ říká Jan Čadek.

Řízení komerčních aktivit do doby jmenování nového šéfa dočasně převezmou výkonný ředitel Lukáš Kubát a finanční ředitel Jan Dosoudil.

Jan Čadek se v prostředí médií pohybuje více než dvacet let. Svou kariéru začínal jako ředitel rádií Kiss v tehdejší síti Radio Investments, kde působil i jako manažer nových rozvojových projektů. Po akvizici šesti rádií skupinou GES a jejich sjednocení pod značku Radio United Services se stal jejím obchodním ředitelem. V čele obchodního rádiového týmu zůstal i po roce 2018, kdy se obchodní část rádií přesunula pod křídla mediálního zastupitelství Media Club. Od ledna loňského roku byl komerčním ředitelem skupiny Prima.

zdroj: FTV Prima

