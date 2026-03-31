Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

Netflix v dubnu: XO, Apex či Žraločí smršť

Dubnové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs emocí, napětí i zábavy napříč všemi žánry. Fanoušci seriálů se mohou těšit na pokračování oblíbených titulů jako XO, Kitty: 3. řada, Falešný profil: 3. řada a napínavou druhou řadu Šéfka hry: 2. řada.

Filmovou sekci obohatí jak napínavý Apex, tak akční dobrodružství v Žraločí smršť a kultovní Klub rváčů. Na své si přijdou i rodiny s dětmi díky CoComelon: U nás v ulici: 7. řada a chybět nebudou ani velkolepé live přenosy včetně WWE WrestleMania: 42. řada: 2026.

Seriálové novinky
Seriálové novinky na Netflixu v dubnu přinášejí pořádnou dávku emocí, napětí i zábavy! Oblíbený seriál Láska ve spektru: 4. řada znovu otevírá upřímné příběhy hledání lásky, zatímco XO, Kitty: 3. řada pokračuje v romantických i dramatických zvratech mladé Kitty. Lesk i temnější stránku úspěchu odhaluje Pozlátko: 3. řada a dobrodružství na moři přináší Vítr do plachet: 3. řada. Napětí a intriky gradují v Falešný profil: 3. řada, zatímco Alfa samci: 5. řada nabídne svěží dávku humoru i nadsázky. Strategické tahy a mocenské hry se vrací v Šéfka hry: 2. řada a fanoušky napětí potěší i Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého, který rozšiřuje kultovní svět plný záhad a nebezpečí.

Filmové novinky
Filmové novinky přinášejí pestrou směs emocí, humoru i napětí. Dojemnou i hravou cestu nabízí Nakrmit, pomodlit, zaštěkat, zatímco V nouzi poznáš Podlesí ukazuje, jak nečekané situace prověří vztahy i charakter. Akční podívanou slibuje Žraločí smršť, kde jde o přežití v extrémních podmínkách, a napětí stupňuje i Apex, v němž se lov mění v boj o vlastní život. Jemnější tón pak přináší Těší mě, Agneta, citlivý příběh o hledání sebe sama a nových začátcích.

Dokumenty na Netflixu
Objevte fascinující skutečné příběhy i výjimečné lidské osudy. Mrazivý dokument Pravda o tragédii Moriah Wilsonové odhaluje okolnosti šokující vraždy talentované cyklistky, zatímco Věř mi: Falešný prorok vás zavede do světa manipulace a slepé víry. Emotivní pohled do duše umělce přináší Noah Kahan: Mimo tělo a sportovní legendu oslavuje Ronaldinho: Naprostý unikát. Milovníky přírody okouzlí David Attenborough: Gorilí příběh a napětí i morální dilema nabídne provokativní dokument Mám si vzít vraha?, který zkoumá hranice lásky a pravdy.

Pro nejmenší diváky
Pro nejmenší diváky i celou rodinu si Netflix v dubnu připravil hravou a zábavnou podívanou plnou dobrodružství! Oblíbení hrdinové se vracejí v Zlouni: Seriál: 2. řada, kde nechybí napětí, humor ani nečekané zvraty. Nejmenší potěší i nové epizody CoComelon: U nás v ulici: 7. řada, které hravou formou rozvíjejí fantazii a přinášejí radost z každodenních objevů.

Comedy Special
Sheng Wang: Purple
Sheng Wang se s úžasně kamennou tváří rozpovídá o jedlých podprsenkách, logice hry „zem je láva“ i obraně předražených bobulí před mladými příživníky.

Netflix živě
Duben na Netflixu přináší exkluzivní live akce plné adrenalinu a velkolepé podívané. Fanoušci wrestlingu se dočkají epické show v WWE WrestleMania: 42. řada: 2026, kde se střetnou ty největší hvězdy ringu. Dynamickou akci pak nabídne Supernova Strikers: Genesis, která slibuje nezapomenutelný zážitek plný napětí a spektakulárních momentů.

WWE WrestleMania: 42. řada: 2026A
Superstars se pustí do boje o zlato i zápis do historie WWE v zápasech, které můžou rozhodnout o dalším směřování jejich kariéry

Supernova Strikers: Genesis
Velkolepé souboje a nezapomenutelná vystoupení. Na nejdivočejší boxerské akci v Mexiku si to rozdají celebrity s influencery a jeviště rozzáří ty největší hvězdy.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Dubnová nabídka Netflixu přináší výběr filmů, které potěší fanoušky různých žánrů. Temnou atmosféru a napětí přináší Samhain, zatímco Zůstaň se mnou nabídne citlivý příběh o vztazích a blízkosti. Kultovní klasika Klub rváčů vás vtáhne do světa identity a rebelie a český snímek Mord přinese syrový pohled na zločin a jeho důsledky.

Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Nový sportovní volný HD kanál před startem
VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

