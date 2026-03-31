Netflix v dubnu: XO, Apex či Žraločí smršť
Dubnové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs emocí, napětí i zábavy napříč všemi žánry. Fanoušci seriálů se mohou těšit na pokračování oblíbených titulů jako XO, Kitty: 3. řada, Falešný profil: 3. řada a napínavou druhou řadu Šéfka hry: 2. řada.
Filmovou sekci obohatí jak napínavý Apex, tak akční dobrodružství v Žraločí smršť a kultovní Klub rváčů. Na své si přijdou i rodiny s dětmi díky CoComelon: U nás v ulici: 7. řada a chybět nebudou ani velkolepé live přenosy včetně WWE WrestleMania: 42. řada: 2026.
Seriálové novinky
Seriálové novinky na Netflixu v dubnu přinášejí pořádnou dávku emocí, napětí i zábavy! Oblíbený seriál Láska ve spektru: 4. řada znovu otevírá upřímné příběhy hledání lásky, zatímco XO, Kitty: 3. řada pokračuje v romantických i dramatických zvratech mladé Kitty. Lesk i temnější stránku úspěchu odhaluje Pozlátko: 3. řada a dobrodružství na moři přináší Vítr do plachet: 3. řada. Napětí a intriky gradují v Falešný profil: 3. řada, zatímco Alfa samci: 5. řada nabídne svěží dávku humoru i nadsázky. Strategické tahy a mocenské hry se vrací v Šéfka hry: 2. řada a fanoušky napětí potěší i Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého, který rozšiřuje kultovní svět plný záhad a nebezpečí.
Filmové novinky
Filmové novinky přinášejí pestrou směs emocí, humoru i napětí. Dojemnou i hravou cestu nabízí Nakrmit, pomodlit, zaštěkat, zatímco V nouzi poznáš Podlesí ukazuje, jak nečekané situace prověří vztahy i charakter. Akční podívanou slibuje Žraločí smršť, kde jde o přežití v extrémních podmínkách, a napětí stupňuje i Apex, v němž se lov mění v boj o vlastní život. Jemnější tón pak přináší Těší mě, Agneta, citlivý příběh o hledání sebe sama a nových začátcích.
Dokumenty na Netflixu
Objevte fascinující skutečné příběhy i výjimečné lidské osudy. Mrazivý dokument Pravda o tragédii Moriah Wilsonové odhaluje okolnosti šokující vraždy talentované cyklistky, zatímco Věř mi: Falešný prorok vás zavede do světa manipulace a slepé víry. Emotivní pohled do duše umělce přináší Noah Kahan: Mimo tělo a sportovní legendu oslavuje Ronaldinho: Naprostý unikát. Milovníky přírody okouzlí David Attenborough: Gorilí příběh a napětí i morální dilema nabídne provokativní dokument Mám si vzít vraha?, který zkoumá hranice lásky a pravdy.
Pro nejmenší diváky
Pro nejmenší diváky i celou rodinu si Netflix v dubnu připravil hravou a zábavnou podívanou plnou dobrodružství! Oblíbení hrdinové se vracejí v Zlouni: Seriál: 2. řada, kde nechybí napětí, humor ani nečekané zvraty. Nejmenší potěší i nové epizody CoComelon: U nás v ulici: 7. řada, které hravou formou rozvíjejí fantazii a přinášejí radost z každodenních objevů.
Comedy Special
Sheng Wang: Purple
Sheng Wang se s úžasně kamennou tváří rozpovídá o jedlých podprsenkách, logice hry „zem je láva“ i obraně předražených bobulí před mladými příživníky.
Netflix živě
Duben na Netflixu přináší exkluzivní live akce plné adrenalinu a velkolepé podívané. Fanoušci wrestlingu se dočkají epické show v WWE WrestleMania: 42. řada: 2026, kde se střetnou ty největší hvězdy ringu. Dynamickou akci pak nabídne Supernova Strikers: Genesis, která slibuje nezapomenutelný zážitek plný napětí a spektakulárních momentů.
WWE WrestleMania: 42. řada: 2026A
Superstars se pustí do boje o zlato i zápis do historie WWE v zápasech, které můžou rozhodnout o dalším směřování jejich kariéry
Supernova Strikers: Genesis
Velkolepé souboje a nezapomenutelná vystoupení. Na nejdivočejší boxerské akci v Mexiku si to rozdají celebrity s influencery a jeviště rozzáří ty největší hvězdy.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Dubnová nabídka Netflixu přináší výběr filmů, které potěší fanoušky různých žánrů. Temnou atmosféru a napětí přináší Samhain, zatímco Zůstaň se mnou nabídne citlivý příběh o vztazích a blízkosti. Kultovní klasika Klub rváčů vás vtáhne do světa identity a rebelie a český snímek Mord přinese syrový pohled na zločin a jeho důsledky.
zdroj: Netflix