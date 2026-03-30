Fun radio, Radio RTL a Radio RTL2 opustily Astru

Tři volně vysílané ( FTA) francouzské hudební rozhlasové stanice již nejsou šířeny prostřednictvím operátora platformy CANAL+ France na satelitu Astra (19,2°E).
Francouzská společnost CANAL+ ukončila satelitní distribuci pop-rockových rozhlasových programů Radio RTL, Radio RTL2 a Fun Radio.
Všechny tři stanice byly poskytovány na kmitočtu 12,285 GHz s vertikální polarizací, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK na družici Astra 1N. Zbývajících 27 francouzských FTA rádií v tomto muxu nadále pokračuje.