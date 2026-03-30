Velikonoce na ČT: Pořady s duchovní tematikou i rodinná klasika

Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky pestrý program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. Nebudou chybět ani oblíbené rodinné pohádky a filmy.
Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí nabídnou programy ČT desítky pořadů, které doplní sváteční atmosféru, včetně přímých přenosů bohoslužeb a sbírky Pomozte dětem.
Na programu ČT1 proběhne další ročník velikonoční charitativní sbírky Pomozte dětem jako speciál oblíbené soutěže Peče celá země. Benefiční pořad chystá Česká televize na Velikonoční pondělí 6. dubna od 20:05 hodin.
Velikonoce jsou pro nás v České televizi příležitostí spojit kvalitní zábavu s pomocí tam, kde je skutečně potřeba. Dlouhodobé partnerství s Nadací rozvoje občanské společnosti a projektem Pomozte dětem vnímáme jako důležitou součást naší veřejnoprávní role. Jsme proto rádi, že se letos tradiční velikonoční Kuře symbolicky propojuje s mimořádně úspěšným pořadem Peče celá země, který si získal velkou přízeň diváků. Věříme, že toto spojení na Velikonoční pondělí přinese nejen silný divácký zážitek, ale také konkrétní pomoc dětem, které ji potřebují,“ připomíná generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Vysílání rovněž přinese premiéru pořadu Tři v zahradě, kde si budou odvážní majitelé plnit své zahradnické sny pod vedením zkušených průvodců. Velikonoční televizní program pozve rodiny ke společnému sledování řady pohádek a filmů jako Sůl nad zlato, V zámku a podzámčí, O statečném kováři, Babička, Tři veteráni a jiné. Rodiče budou moci zavzpomínat u klasik, jako je Přelet nad kukaččím hnízdem, Vesničko má středisková nebo Svatební cesta do Jiljí. Česká televize tak myslí na všechny diváky, od nejmenších po největší.
Stálou součástí velikonočního vysílání jsou přímé přenosy bohoslužeb doplněné duchovními dokumenty a pořady. Na programu ČT2 bude letos možné živě sledovat velkopáteční bohoslužbu z valdické věznice a nedělní Velikonoční bohoslužbu z baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Přenos nedělní slavnostní mše pak vystřídá Urbi et Orbi, přímý přenos velikonočního požehnání papeže Lva XIV.
Déčko připravilo velikonoční novinku - interaktivní komiks Rychlé šípy a velikonoční poklad o zážitcích legendární party z knih Jaroslava Foglara. Odkaz na něj je k dispozici na webu decko.cz/velikonoce od neděle 29. března. Slavné příběhy Rychlých šípů jsou také ke zhlédnutí v animovaném seriálu v iVysílání České televize. „
Na obrazovkách ČT :D se velikonoční program opírá o speciály Tlapkové patroly, animované filmy studia Warner Bros. s králíkem Bugsem, Slepičí úlet a speciál Blue. Dále tradičně obarvujeme týden večerníčky s velikonoční tematikou,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. Populární britský film Slepičí úlet připadne na Zelený čtvrtek, králík Bugs a pták Uličník budou uvedeni v sobotu 4. dubna. O Velikonočním pondělí se představí speciální díl seriálu Blue následovaný česko-slovenským animovaným pásmem Hurá na pohádky. Ve vysílání se navíc objeví výběr velikonočních dílů z oblíbených večerníčků jako Pat a Mat, Žížaláci, Káťa a Škubánek, Čtyřlístek a mnoho dalších.
Artové Velikonoce nadělí premiéru koncertu mladého písničkáře Michala Horáka a Filharmonie Hradec Králové, speciál americké moderátorky Presleyovi očima Oprah Winfrey či animovanou filmovou adaptaci románu Sedláci pod názvem Jagna od tvůrců filmu S láskou Vincent. ČT art také odvysílá koncerty barokní duchovní hudby.
Česká televize uvede o Velikonocích snímky k výročí významných českých i světových osobností - mezi nimi připomene 100 let od narození charakterního herce Jiřího Adamíry. Diváci se mohou těšit na nedělní dokumentární portrét Lucie Bílé s názvem Nebe peklo Lucie a její narozeninovou Výbornou SHOW, titul Robinsonka s Jaroslavou Obermaierovou, Andělské oči k jubileu Pavla Kříže, dále unikátní představení Carmen Y Carmen s Dagmar Peckovou nebo Lijavec Divadla Járy Cimrmana, jeden z pořadů vysílaných k devadesátinám Zdeňka Svěráka. Ze zahraničních osobností věnuje Česká televize vzpomínku americkému herci Gregorymu Peckovi.
Platforma iVysílání připravila velikonoční výběr Slepice, nebo vejce? s animovanou i hranou tvorbou a kolekci Velikonoční tradice sestávající nejen z epizod pořadů Naše tradice, Cesty víry, Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli nebo Buchty po ránu a What the Fact?
zdroj: ČT