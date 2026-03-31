Televize JOJ vrací na obrazovky ikonický formát po 15 letech
Televize JOJ přináší divákům návrat úspěšného formátu, který si před lety získal pozornost svým jedinečným pohledem na životní příběhy výjimečných osobností.
Pořad EXKLUZIV s Brunem Ciberejem se po 15 letech vrací na televizní obrazovky v nové podobě.
Původní Exclusiv nahradil obnovený EXKLUZIV. Moderátor Bruno Ciberej nás i tentokrát zavede k příběhům a lidem, kteří díky své snaze a vytrvalosti dosáhli úspěchu.
První část ikonického pořadu nabídne televize JOJ ve čtvrtek 9. dubna 2026 ve 21:50 hodin po pořadu "Dobré vedieť". Diváci se mohou těšit na 10 epizod, které přinesou silné, autentické a často překvapivé životní příběhy. Diváci, kteří nestihnou večerní premiéru, si budou moci prohlédnout pořad v repríze vždy v sobotu dopoledne.
První epizoda pořadu přinese například exkluzivní rozhovor s Daliborem Cicmanem, jedním z nejúspěšnějších podnikatelů na Slovensku, který se dostal až na 35. místo nejbohatších Slováků. Cicman, který začínal před více než dvaceti lety s programováním e-shopů, dnes vede firmu úspěšnou firmu, která je lídrem na trhu sportovní výživy. Jeho cesta k úspěchu, od prvotních prodejů až po evropskou expanzi, je plná výzev, ale i rozhodujících momentů, které jej formovaly.
Pořad se podívá také do pražského hotelu, ve kterém ještě před jeho rekonstrukcí pobýval během návštěvy Čech například Michael Jackson. S TV JOJ také navštívíte také nejlepší restauraci na Slovensku, v jejímž čele stojí, jak jinak, nejlepší šéfkuchař Slovenska Daniel Tilinger.
zdroj: JOJ