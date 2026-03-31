Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

Televize JOJ vrací na obrazovky ikonický formát po 15 letech

Televize JOJ přináší divákům návrat úspěšného formátu, který si před lety získal pozornost svým jedinečným pohledem na životní příběhy výjimečných osobností.

Pořad EXKLUZIV s Brunem Ciberejem se po 15 letech vrací na televizní obrazovky v nové podobě.

Původní Exclusiv nahradil obnovený EXKLUZIV. Moderátor Bruno Ciberej nás i tentokrát zavede k příběhům a lidem, kteří díky své snaze a vytrvalosti dosáhli úspěchu.

První část ikonického pořadu nabídne televize JOJ ve čtvrtek 9. dubna 2026 ve 21:50 hodin po pořadu "Dobré vedieť". Diváci se mohou těšit na 10 epizod, které přinesou silné, autentické a často překvapivé životní příběhy. Diváci, kteří nestihnou večerní premiéru, si budou moci prohlédnout pořad v repríze vždy v sobotu dopoledne.

První epizoda pořadu přinese například exkluzivní rozhovor s Daliborem Cicmanem, jedním z nejúspěšnějších podnikatelů na Slovensku, který se dostal až na 35. místo nejbohatších Slováků. Cicman, který začínal před více než dvaceti lety s programováním e-shopů, dnes vede firmu úspěšnou firmu, která je lídrem na trhu sportovní výživy. Jeho cesta k úspěchu, od prvotních prodejů až po evropskou expanzi, je plná výzev, ale i rozhodujících momentů, které jej formovaly.

Pořad se podívá také do pražského hotelu, ve kterém ještě před jeho rekonstrukcí pobýval během návštěvy Čech například Michael Jackson. S TV JOJ také navštívíte také nejlepší restauraci na Slovensku, v jejímž čele stojí, jak jinak, nejlepší šéfkuchař Slovenska Daniel Tilinger.

zdroj: JOJ

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

