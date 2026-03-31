ČT přináší napínavý seriál V zájmu dítěte

Česká televize natáčí nový, detektivně laděný dramatický seriál režiséra Pavla Soukupa V zájmu dítěte. Scénář osmidílné série napsal Ondřej Gabriel. Osm epizod, osm případů a jedno společné téma: věčný strach, že pomoc přijde pozdě. Premiéra je plánována na jaro 2027.
V zájmu dítěte je napínavé drama o lidech, kteří se snaží obstát v situacích, které jsou hraniční a obtížné. Silné příběhy doplňuje výrazný vizuální styl, práce s animací, metaforou a dětskou perspektivou.
Zločiny nevyšetřují jen policisté. V našem seriálu pátrá po vinících tým sociálních pracovníků OSPOD, kteří v množství anonymních udání, skrytých náznaků, protichůdných svědectví a občas i pomluv hledají za pomoci téměř detektivních metod důkazy. Jedná se o epizodický seriál, takže v každém díle vyprávíme samostatný příběh, který se týká těch nejzranitelnějších - dětí,“ vysvětluje kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.
Natáčení probíhá v oblasti Ostravy a Prahy včetně ateliérů České televize, ale děj se odehrává ve fiktivním malém městě. Tvůrci zdůrazňují, že seriál není inspirován konkrétními případy.
Poprvé v Česku seriál poodhaluje detailní anatomii práce OSPOD i vyšetřovatelů, tzv. „děckařů“, a otevírá tabuizované případy těch nejmladších obětí. V režijní interpretaci scénářů se nevyhýbám nejtemnějším zákoutím případu, ale v zájmu dítěte i divácké atraktivity nabízím řadu vizuálních i vypravěčských postupů, které divákovi pomohou zneklidňující scény ustát, byť se zatajeným dechem. Vypjaté emoce posiluje i mimořádný casting dětských protagonistů v hlavních rolích, z nichž nejmladšímu jsou pouhé čtyři roky,“ říká režisér Pavel Soukup, který stojí za oceňovanými projekty #annaismissing, #martyisdead nebo Metoda Markovič: Hojer.
Každá epizoda přináší samostatný případ inspirovaný situacemi, se kterými se sociální pracovníci běžně setkávají, a ukazuje, jak složité je včas rozpoznat, kdy je dítě skutečně v ohrožení.
Práce na projektu V zájmu dítěte byla jednoznačně ten nejtěžší scenáristický úkol, před jakým jsem kdy stál. Odborně i emocionálně je to nesmírně náročné téma. Jsem proto velmi vděčný sociální pracovnici a vysokoškolské učitelce Hance Hejné, která mi po celou dobu tvorby stála po boku a dohlížela na mě. Bez jejích rad, zkušeností i kritických postřehů by tento seriál vůbec nemohl vzniknout," uvádí scenárista Ondřej Gabriel, který stojí za projekty Gerta Schnirch nebo Bez vědomí.
V zájmu dítěte vzniká pro hlavní vysílací čas ČT1, premiéra je plánována na jaro 2027.
zdroj: ČT