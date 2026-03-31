Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

ČT přináší napínavý seriál V zájmu dítěte

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize natáčí nový, detektivně laděný dramatický seriál režiséra Pavla Soukupa V zájmu dítěte. Scénář osmidílné série napsal Ondřej Gabriel. Osm epizod, osm případů a jedno společné téma: věčný strach, že pomoc přijde pozdě. Premiéra je plánována na jaro 2027.

V zájmu dítěte je napínavé drama o lidech, kteří se snaží obstát v situacích, které jsou hraniční a obtížné. Silné příběhy doplňuje výrazný vizuální styl, práce s animací, metaforou a dětskou perspektivou.

Zločiny nevyšetřují jen policisté. V našem seriálu pátrá po vinících tým sociálních pracovníků OSPOD, kteří v množství anonymních udání, skrytých náznaků, protichůdných svědectví a občas i pomluv hledají za pomoci téměř detektivních metod důkazy. Jedná se o epizodický seriál, takže v každém díle vyprávíme samostatný příběh, který se týká těch nejzranitelnějších - dětí,“ vysvětluje kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.

V zájmu dítěte (foto: Česká televize, Vojtěch Hurych)
Natáčení probíhá v oblasti Ostravy a Prahy včetně ateliérů České televize, ale děj se odehrává ve fiktivním malém městě. Tvůrci zdůrazňují, že seriál není inspirován konkrétními případy.

Poprvé v Česku seriál poodhaluje detailní anatomii práce OSPOD i vyšetřovatelů, tzv. „děckařů“, a otevírá tabuizované případy těch nejmladších obětí. V režijní interpretaci scénářů se nevyhýbám nejtemnějším zákoutím případu, ale v zájmu dítěte i divácké atraktivity nabízím řadu vizuálních i vypravěčských postupů, které divákovi pomohou zneklidňující scény ustát, byť se zatajeným dechem. Vypjaté emoce posiluje i mimořádný casting dětských protagonistů v hlavních rolích, z nichž nejmladšímu jsou pouhé čtyři roky,“ říká režisér Pavel Soukup, který stojí za oceňovanými projekty #annaismissing, #martyisdead nebo Metoda Markovič: Hojer.

Každá epizoda přináší samostatný případ inspirovaný situacemi, se kterými se sociální pracovníci běžně setkávají, a ukazuje, jak složité je včas rozpoznat, kdy je dítě skutečně v ohrožení.

Práce na projektu V zájmu dítěte byla jednoznačně ten nejtěžší scenáristický úkol, před jakým jsem kdy stál. Odborně i emocionálně je to nesmírně náročné téma. Jsem proto velmi vděčný sociální pracovnici a vysokoškolské učitelce Hance Hejné, která mi po celou dobu tvorby stála po boku a dohlížela na mě. Bez jejích rad, zkušeností i kritických postřehů by tento seriál vůbec nemohl vzniknout," uvádí scenárista Ondřej Gabriel, který stojí za projekty Gerta Schnirch nebo Bez vědomí.

V zájmu dítěte vzniká pro hlavní vysílací čas ČT1, premiéra je plánována na jaro 2027.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Nový sportovní volný HD kanál před startem
VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook