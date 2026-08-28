Chystá se satelit Türksat 7A

Chystá se satelit Türksat 7ADNES! | redakce | tisk | názory
Turecký satelitní operátor Türksat SA rozšíří svoji satelitní flotilu. Plánuje vytvoření nové družice Türksat 7A s ohledem na konec životnosti starého satelitu Türksat 3A.
Smlouva na zhotovení nové družice Türksat 7A má být podepsána ještě před koncem roku 2026.
Turecký ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu oznámil, že brzy sdílí připravené specifikace s domácími výrobci satelitů. Smlouva na Türksat 7A by měla být podepsána do konce letošního roku. Uvedení do provozu je plánováno na konec roku 2029.
Türksat 7A vedle vyšší datové kapacity nabídne větší pokrytí a flexibilní správy kapacity.
Turecký státní satelitní operátor Turksat SA vypustil první svoji družici do vesmíru Türksat 1B v roce 1994. Dnes má operátor silnou pozici mezi globálními satelitními operátory se šesti aktivními satelity na orbitálních pozicích 42°E, 50°E a 31°E. Jeho družice slouží populaci 5,5 miliardy lidí, což jsou přibližně dvě třetiny obyvatel světa.
V současné době nejnovější satelit ve flotile, Türksat 6A, jejíž více než 80 procent komponent a subsystémů je vyrobeno výhradně lokálně, učinila z Turecka jednu z prvních 11 zemí světa, které navrhují a vyrábějí komunikační družice.
Expanze do jižní Asie, dosažená vypuštěním satelitu Türksat 6A, posílila mezinárodní spolupráci, která je v souladu s dynamickým růstem společnosti na globálním trhu. Operátor vedle toho podepsal dohodu o strategickém partnerství s katarským satelitním operátorem Es'hailSat ohledně satelitu Es'hail-3/Türksat-Birini, v rámci kterého budou společně využívat kapacitu vysoce výkonného satelitu HTS v pásmu Ka, který bude fungovat na pozici 50°E.
zdroj: satkurier.pl