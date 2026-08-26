Čtvrtá řada seriálu HBO Pozlacený věk v premiéře 2. listopadu

Čtvrtá řada seriálu HBO Pozlacený věk v premiéře 2. listopaduDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál z produkce HBO Pozlacený věk (The Gilded Age), nominovaný na cenu Emmy® jehož autorem je Julianem Fellowesem,(Panství Downton), se vrátí se svou osmidílnou čtvrtou řadou. Premiéra je naplánována na 2. listopadu na HBO a streamovací platformě HBO Max.
O čem bude čtvrtá řada
Bertha Russellová změnila společenské poměry, ale za velmi vysokou cenu. Nyní se její rodina musí vyrovnat s důsledky jejích rozhodnutí, zatímco Agnes van Rhijnová využívá příležitosti získat zpět své postavení ve společnosti. Marian si mezitím razí vlastní životní cestu a Peggy usiluje o přijetí ze strany své budoucí rodiny. V nové společenské éře totiž platí, že člověk by si měl dobře rozmyslet, co si přeje.
V hlavních rolích se představí: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O'Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel a Adrienne Warren.
Dále se v seriálu objeví také Bill Camp a Phylicia Rashad.
Autorem, scenáristou a producentem seriálu je Julian Fellowes.
Režie a role producentky se ujala Salli Richardson-Whitfield, scenáristkou a producentkou je Sonja Warfield.
Mezi další producenty seriálu se řadí Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett, Elaine Aronson, Erica Armstrong Dunbar a Holly Rymon.
Pozlacený věk vzniká jako koprodukce společností HBO a Universal Television, divize Universal Studio Group.
zdroj: WBD