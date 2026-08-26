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Bočan: dokumentární svědectví na ČT art o výjimečném filmovém a seriálovém tvůrci

DNES! | redakce | tisk | názory

Intimní portrét jednoho z posledních žijících tvůrců generace československé nové vlny, režiséra Hynka Bočana, přinese dokumentární film České televize. Premiéru snímku Bočan, v němž režisér bilancuje svou profesní a životní cestu, uvede ČT art 2. září 2026 ve 20:15.

Sedmnáct celovečerních filmů, tři desítky televizních snímků a 12 seriálů. Dílo Hynka Bočana z let 1964-2014 oslovilo generace dospělých i dětských diváků. Filmy Čest a sláva, Pasťák, legendární pohádka S čerty nejsou žerty, seriály Záhada hlavolamu, Zdivočelá země a další tituly se zapsaly do Zlatého fondu české kinematografie.

Hynek Bočan (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
▲ Hynek Bočan (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

Hynek Bočan je nesmírně inspirativní člověk. Točit o něm, ale i s ním, byla obří režijní výzva. Dělat režiséra režisérovi je přece strašlivý úkol,“ přiznává režisér Petr Smělík a upřesňuje: „Zpočátku byl poněkud nedůvěřivý a zkoušel si mě. A to bylo velice správně, protože mě to inspirovalo k dalším nápadům. Během několikaměsíčních příprav jsme k sobě postupně nacházeli cestu a pozvolna se to v dobrém začalo odrážet i v samotném dokumentu.“

Mám velké sympatie k talentovaným lidem. A ještě větší k těm, kteří jsou i přes svůj mimořádný talent pokorní. Ti to totiž mívají v životě a kariéře těžší, protože neovládají self-marketing a nechtějí tvořit za každou cenu. Tak vidím Hynka Bočana a poselství jeho filmového portrétu,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.

Prostřednictvím Bočanových filmů, dosud neveřejných osobních deníků, nových rozhovorů a unikátních materiálů ze soukromého archivu náš dokumentární portrét odhaluje osobnost režiséra, který po celý život zůstával věrný vlastnímu pohledu na film i svět,“ doplňuje dramaturg Martin Polák.

Dokument je složený z několika zastavení v lokacích, kde Hynek Bočan skutečně natáčel. Štáb se s ním vrátil do míst, kde byl třeba i před více než padesáti lety. Tato místa formovala především jeho filmový život, ale často i ten osobní.

Bavilo mě, že můžu Hynka překvapovat. Zvolili jsme tuto metodu jako jeden ze stylových klíčů. To znamená, že Hynek přicházel na natáčení a vůbec netušil, co ho tam čeká. Na mnoha místech se tento přístup vyplatil, nejvíc ale v ateliéru při setkání s Jaromírem Šofrem, kameramanem pohádky S čerty nejsou žerty. Z tohoto nečekaného setkání vzešla opravdu hřejivá, silná situace,“ vzpomíná režisér Petr Smělík. „Hynek Bočan je pro mě nesmírně inspirativní člověk. Až budu velký kluk, chtěl bych umět dělat filmy jako on,“ dodává.

zdroj: ČT

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