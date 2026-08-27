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Boží plán měl premiéru mezi tramvajáky. TV Nova představila nový seriál

DNES! | redakce | tisk | názory

Jeden sdílený byt, čtyři třicátníci na životní křižovatce a dobrosrdečný řidič tramvaje, který věří, že lidé jsou dobří, jen musí dostat příležitost. Nový komediální seriál TV Nova Boží plán se poprvé představil pod širým nebem.

A protože svět pražských tramvají hraje v seriálu důležitou roli, pozvání na premiéru na tramvajové smyčce Špejchar přijali vedle médií, tvůrců a herců také zaměstnanci vozovny Vokovice.

V Praze na tramvajové točně Špejchar se 26. srpna 2026 konala akce pro novináře a představení komediálního seriálu televize Nova Boží plán. (foto: David Raub, TV Nova)
▲ V Praze na tramvajové točně Špejchar se 26. srpna 2026 konala akce pro novináře a představení komediálního seriálu televize Nova Boží plán. (foto: David Raub, TV Nova)

Lidé, kteří nás každý den vozí do práce, naše děti do školy nebo nás večer bezpečně vracejí domů, jsou pro nás často samozřejmostí. Přitom za jednou z nejlepších městských hromadných doprav na světě nestojí jen tramvaje, koleje a jízdní řády, ale především konkrétní lidé. Proto jsme měli velkou radost, že jsme na premiéře Božího plánu mohli poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na vzniku našeho seriálu, ale všem řidičům a zaměstnancům MHD za jejich každodenní práci. I díky nim se Praha každý den hýbe, i když si to často ani neuvědomujeme,“ vysvětluje producentka seriálu Boží plán Simona Brdičková.

V Praze na tramvajové točně Špejchar se 26. srpna 2026 konala akce pro novináře a představení komediálního seriálu televize Nova Boží plán. Na snímku: Marek Lambora, Tomáš Jeřábek a Filip Březina (foto: David Raub, TV Nova)
▲ V Praze na tramvajové točně Špejchar se 26. srpna 2026 konala akce pro novináře a představení komediálního seriálu televize Nova Boží plán. Na snímku: Marek Lambora, Tomáš Jeřábek a Filip Březina (foto: David Raub, TV Nova)

V hlavní roli dobrosrdečného řidiče tramvaje Mirka se představuje Tomáš Jeřábek. Po smrti manželky otevřel svůj velký pražský byt lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce. Postupně se pod jeho střechou sejdou tři kamarádi v podání Marka Lambory, Václava Matějovského a Filipa Březiny a Julie, kterou hraje Michaela Petřeková.

Chtěli jsme vytvořit seriál, u kterého diváci na chvíli zpomalí, zapomenou na svoje starosti a stanou se součástí naší party. Pokud budou mít po skončení epizody pocit, že by s touhle partičkou sami chtěli bydlet, pak jsme splnili, co jsme si při tvorbě seriálu přáli,“ říká kreativní producent Lukáš Borovička.

Boží plán je o tom, že život nemusí jít vždy podle plánu. Někdy je potřeba na poslední chvíli vybrat zatáčku, změnit směr nebo prostě jen najít někoho, kdo vás podrží, když život prudce zastaví.

Nový seriál Boží plán bude TV Nova vysílat každé úterý a čtvrtek ve 20.20. První epizodu diváci uvidí v úterý 1. září.

zdroj: Nova

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21:30 Comeback
22:05 Comeback
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22:00 Komisár Montalbano
23:55 Vraždy v Alpách 2
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