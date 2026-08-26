Návrh rozpočtu ČT pro rok 2027 - suma je nižší o 350 milionů Kč

Návrh rozpočtu ČT pro rok 2027 - suma je nižší o 350 milionů KčDNES! | redakce | tisk | názory
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu pro rok 2027. Jde o realistickou variantu, která reaguje na aktuální nejistotu ohledně budoucího financování médií veřejné služby. Současně tak generální ředitel splnil požadavek radních na vytvoření tohoto materiálu.
Rada ČT předložený nový scénář hospodaření vzala na vědomí. Zhodnotila ho jako reálný, odpovídající současné situaci.
Dle Rady ČT jde o manažersky správný a odpovědný přístup. Připravenost ČT snížit v příštím roce rozpočet oproti schváleným dlouhodobým plánům o 350 milionů korun by neměla ohrozit schopnost České televize dostát svým závazkům včetně významných smluv a rozpracovaných projektů.
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S takto zkráceným rozpočtem nedojde ke skokovému nebo významnému omezení služby, kterou Česká televize ze zákona poskytuje obyvatelům České republiky,“ upřesňuje generální ředitel Hynek Chudárek. „
Musím připomenout, že od roku 2008 jsme až do loňského dubna pracovali s nezměněnou výší poplatku, přičemž za toto mnoholeté období stoupla cenová hladina v ČR o 82 procent,“ zdůrazňuje Hynek Chudárek. Loni stoupla výše poplatku z původních 135 Kč na 150 Kč, tedy pouze o 11 procent.
Chystaná úspora vznikne především odložením plánovaných investic, krácením mzdových nákladů a částečně i omezením výroby pořadů. „
Česká televize pod mým vedením je připravena na transformaci i v případě, že by nedošlo k žádnému snížení příjmů,“ říká Hynek Chudárek a doplňuje: „
Zvažujeme pronájem nebo prodej některých budov či dalšího movitého majetku. Pokud by ale došlo k výrazně radikálnějšímu snížení příjmů, odrazilo by se to v omezení další výroby pořadů napříč celou produkcí ČT. Znamenalo by to i to, že bychom například nemohli dodržet závazky plynoucí z loni přijatého Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby, které nás mimo jiné zavazuje k významným procentům původní tvorby například na dětském kanále Déčko.“
Dalšími požadavky Memoranda, které mají zajistit rovnováhu mezi veřejnoprávními a komerčními televizemi a dalšími médii, jsou také požadovaný padesátiprocentní podíl animované tvorby na vysílání pro děti, dvanáctiprocentní podíl původních dokumentů nebo sedmiprocentní podíl investic z celkového rozpočtu televize. Takový zásah by mohl rozkolísat nyní stabilní duální systém komerčních a veřejnoprávních médií.
zdroj: ČT