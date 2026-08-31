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Nová Talk show Na jednoho přichází na ČT1

DNES! | redakce | tisk | názory

Přichází formát, který mění pravidla klasických novinářských rozhovorů. Ve středu 2. září uvede Česká televize od 20:10 na ČT1 Talk show Na jednoho, která staví známé osobnosti před jedinečnou výzvu: odpovídat na nefiltrované otázky redakce z řad lidí na autistickém spektru. V zahraničí už takto své soukromí odhalily osobnosti jako Emmanuel Macron či Antonio Banderas.

Talk show Na jednoho přináší na české obrazovky unikátní koncept, v němž klasického moderátora nahrazuje pestrá skupina tazatelů. Ti se hosta ptají na cokoliv - od zásadních životních otázek přes intimní témata až po zdánlivě banální každodenní detaily. Právě díky jejich osobitému pohledu na svět a naprosté upřímnosti vznikají autentické, vtipné i dojemné momenty, které odkrývají známé tváře v jiném světle, než v jakém je veřejnost zná z běžných mediálních rozhovorů.

Talk show Na jednoho - Aňa Geislerová (foto: Terezie Fojtová, Česká televize)
▲ Talk show Na jednoho - Aňa Geislerová (foto: Terezie Fojtová, Česká televize)

Snažili jsme se vytvořit pořad, který lidem odlehčenou a určitě i zábavnou formou přinese nové informace o zajímavých osobnostech a současně divákům představí redaktory a redaktorky na autistickém spektru a zažije jejich způsob dotazování, přirozené a nehrané reakce, otevřenost, ale i tu jinakost,“ vysvětluje záměr kreativní producentka České televize Lucie Kapounová.

Originální francouzský koncept The A Talks se stal celosvětovým fenoménem. Získal si miliony diváků i odbornou kritiku právě díky tomu, že boří bariéry a ukazuje, jak vypadá rozhovor, když v něm neplatí žádná tabu.

Česká televize dlouhodobě usiluje o to, aby přinášela pořady, které nejen baví, ale mají i silný společenský rozměr. Formát Talk show Na jednoho je v tomto směru výjimečný - boří bariéry a přirozenou cestou ukazuje, že jinakost obohacuje nás všechny. Věřím, že si diváci tento upřímný pohled na známé osobnosti rychle oblíbí,“ doplňuje ředitel divize Program a digitální služby České televize Milan Fridrich.

„Host předem ví co nejméně, aby jeho reakce zůstaly autentické. Posadíme ho mezi naše redaktorky a redaktory a během čtyřhodinového natáčení se postupně dostáváme pod povrch běžného rozhovoru. Právě délka způsobí, že opadne počáteční ostražitost i společenská maska a hosté často prozradí něco, co by za jiných okolností neřekli,“ líčí průběh natáčení režisér Jan Bártek.

Jedním z prvních hostů, kteří se rozhodli před neobvyklý tým tazatelů předstoupit, je i herečka Aňa Geislerová: „Tahle parta se opravdu ptá na to, co je zajímá a na to, co je zajímá, na to se zeptají. Takže moje oblíbená otázka: Jestli mi už zkusil někdo strčit jazyk do pusy. To mě opravdu pobavilo,“ popisuje zkušenost s natáčením.

Myslím, že největší společenský přesah podobného pořadu je v tom, že umožňuje lidem vidět ženy a muže na autistickém spektru jinak než jen skrze diagnózu nebo stereotypy. Tento formát může široké veřejnosti přiblížit neurodiverzitu přirozenou a méně didaktickou cestou,“ vysvětluje přínos pořadu Magdalena Šubrt Thorová, výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), který je odborným partnerem projektu.

První díl Talk show Na jednoho odvysílá Česká televize ve středu 2. září od 20:10 na programu ČT1 a v iVysílání.

zdroj: ČT

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