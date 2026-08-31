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TOTO přichází na dětskou stanici Jojko

DNES! | redakce | tisk | názory

Malý chlupatý tvor s velkýma očima, spoustou otázek a náladami, které zná každé dítě, dostane na podzim na Jojkovi mnohem více prostoru. TOTO se stane jednou z hlavních postav druhé série původního dětského seriálu Mojko a Kajka.

Třináct nových částí doplní rubrika TOTO to zvládne!, nový maskot, připravovaná kniha o dětských emocích i setkání s dětmi naživo.

Po první sérii seriálu Mojko a Kajka se děti v září opět vrátí do pohádkového lesa. Čekají je známí hrdinové Medvídek Mojko, Kajka a zejména zvědavé TOTO. Právě jeho otázky, nálady a každodenní malé problémy se dostanou v nových epizodách více do popředí.

TOTO (foto: TV JOJ)
▲ TOTO (foto: TV JOJ)

TOTO je spontánní, zvědavý, někdy netrpělivý či ufrflaný. Dokáže měnit barvu podle nálady a pojmenovává pocity, které děti často prožívají, ale ještě je neumí vysvětlit. Tvůrci ho postavili na situacích a emocích, ve kterých se mohou nejmenší diváci snadno poznat.

Každá ze třinácti nových částí přinese i novou interaktivní rubriku TOTO to zvládne! Namísto pouček bude TOTO spolu s dětmi hledat řešení situací, se kterými se setkávají i mimo televizní obrazovku. Jak se chovat na hřišti? Co dělat, když se něco nepovede? Jak vydržet čekat? A proč někdy stojí za to zkusit věc ještě jednou? Jednotlivé příběhy se dotknou trpělivosti, vytrvalosti, empatie či zdravého sebevědomí. Jsou připraveny tak, aby jim rozuměli nejmenší diváci, ale zároveň mohli otevřít rozhovor mezi dítětem a rodičem.

TOTO se během podzimu poprvé představí také jako nový maskot televize Jojko. Doplní šneka Joja a medvídka Mojka a děti se s ním budou moci setkat na akcích televize. Na podzimním turné Jojka se představí spolu s Mojkem a Kajkou a Sníčkem a Duhalkou. TOTO tak už nebude jen televizní či animovanou postavičkou, ale s dětmi si bude moci zatancovat, zazpívat a vyfotit se.

Příběh postavičky se zároveň rozšíří mimo televizní vysílání. Na podzim vyjde ve vydavatelství Stonožka první kniha s TOTOm, jejíž autorkou je scenáristka seriálu a spisovatelka Branislava Hronská. Kniha se bude věnovat světu dětských emocí. Přes příběhy má dětem pomáhat pojmenovat strach, radost, hněv, nejistotu či odvahu a ukazovat jim, že rozličné pocity jsou přirozenou součástí života.

zdroj: JOJ

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