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Zrádci startují 16. září na prima+ a 20. září na TV Prima

DNES! | redakce | tisk | názory

Čekání je u konce. Hrad Křivoklát znovu otevírá své brány a s ním se vrací i hra, ve které může být důvěra tou nejnebezpečnější strategií. Třetí řada reality show Zrádci přinese nové věrné, nové zrádce, a především nové důvody pochybovat o každém, kdo stojí po jejich boku.

Pravidla zůstávají nemilosrdně jednoduchá: nevěř nikomu, podezírej všechny. Věrní se budou snažit odhalit zrádce a u kulatého stolu je postupně vyřadit ze hry. Zrádci naopak udělají vše pro to, aby svou identitu co nejdéle ukryli. V prostředí, kde může být každé gesto součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření, nebude snadné poznat, komu věřit.

Třetí série show Zrádci brzy na TV Prima (foto: FTV Prima)
▲ Třetí série show Zrádci brzy na TV Prima (foto: FTV Prima)

Třetí řada ale přinese atmosféru, jakou Křivoklát ještě nezažil. Hra bude temnější, intenzivnější, a ještě více nekompromisní.

Celou hrou bude diváky provázet Vojtěch Kotek v roli hradního pána. Z bezpečí své pozice bude sledovat, jak se mezi soutěžícími postupně rodí spojenectví, komu se podaří získat důvěru ostatních, a kdo naopak vzbudí podezření.

Třetí řada navíc nabídne ještě výraznější filmové zpracování, silné příběhy soutěžících a momenty, ve kterých bude těžké rozeznat skutečnou věrnost od dokonale zahrané role.

Kdo dokáže přesvědčit ostatní, že právě jemu mohou věřit? Kdo u kulatého stolu ukáže na správného zrádce? A kdo naopak dokáže všechny přesvědčit, že je věrný, i když jím není?

Jedno je jisté - na Křivoklátu nebude bezpečné někomu věřit.

Třetí řada reality show Zrádci startuje na prima+ už 16. září a o čtyři dny později, 20. září, na Primě.

zdroj: FTV Prima

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