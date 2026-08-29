Zrádci startují 16. září na prima+ a 20. září na TV Prima

Zrádci startují 16. září na prima+ a 20. září na TV PrimaDNES! | redakce | tisk | názory
Čekání je u konce. Hrad Křivoklát znovu otevírá své brány a s ním se vrací i hra, ve které může být důvěra tou nejnebezpečnější strategií. Třetí řada reality show Zrádci přinese nové věrné, nové zrádce, a především nové důvody pochybovat o každém, kdo stojí po jejich boku.
Pravidla zůstávají nemilosrdně jednoduchá: nevěř nikomu, podezírej všechny. Věrní se budou snažit odhalit zrádce a u kulatého stolu je postupně vyřadit ze hry. Zrádci naopak udělají vše pro to, aby svou identitu co nejdéle ukryli. V prostředí, kde může být každé gesto součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření, nebude snadné poznat, komu věřit.
Třetí řada ale přinese atmosféru, jakou Křivoklát ještě nezažil. Hra bude temnější, intenzivnější, a ještě více nekompromisní.
Celou hrou bude diváky provázet Vojtěch Kotek v roli hradního pána. Z bezpečí své pozice bude sledovat, jak se mezi soutěžícími postupně rodí spojenectví, komu se podaří získat důvěru ostatních, a kdo naopak vzbudí podezření.
Třetí řada navíc nabídne ještě výraznější filmové zpracování, silné příběhy soutěžících a momenty, ve kterých bude těžké rozeznat skutečnou věrnost od dokonale zahrané role.
Kdo dokáže přesvědčit ostatní, že právě jemu mohou věřit? Kdo u kulatého stolu ukáže na správného zrádce? A kdo naopak dokáže všechny přesvědčit, že je věrný, i když jím není?
Jedno je jisté - na Křivoklátu nebude bezpečné někomu věřit.
Třetí řada reality show Zrádci startuje na prima+ už 16. září a o čtyři dny později, 20. září, na Primě.
zdroj: FTV Prima