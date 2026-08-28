Banskobystrické studio STVR zrenovovalo televizní režii

Banskobystrické studio STVR zrenovovalo televizní režiiDNES! | redakce | tisk | názory
Studio STVR Banská Bystrica se může den před oslavami 82. výročí SNP pyšnit vynovenou televizní režií. V budově na ulici profesora Sáry ji realizovalo v interních kapacitách včetně samotného návrhu a finalizace.
Součástí je i nové osvětlení, elektroinstalace, výměna počítačů a uspořádání technologie v televizním studiu na současný standard. Natáhla se i komplexní nová kabeláž do serverovny.
Celý projekt renovace režie banskobystrického studia byl financován z režijního rozpočtu STVR as cenou práce přesahuje hodnotu 27 tisíc eur. Zároveň proběhla ve studiu i výměna starého klíčovacího plátna za nové, profesionální, spolu s kulisou pro výrobu dlouholetého zpravodajského pořadu "Správy z regiónov" (Zprávy z regionů). Tvůrcům tato změna výrazně zjednoduší práci a divák ocení vyšší kvalitu výsledného obrazu. Technologie umožní výrobu dalších studiových televizních programů.
"
Těší nás, že jsme dokázali spojit síly ve Studiu STVR Banská Bystrica během letních prázdnin a modernizovat televizní režii, přizpůsobit ji současným trendům. Vyměnili jsme i pracovní desky, efektivněji jsme rozložili jednotlivá pracoviště pro zvukaře, střihače, hlavního kamera obslužného personálu. Přistoupili jsme k novému obkladu stěn, upravili jsme nástěnné tlumící prvky, vyměnili jsme podlahu, osadili jsme nové koberce a celý prostor režie vyčistili, včetně zbytečné kabeláže a starých propojů. Režie již na první pohled vypadá moderněji a umožní větší komfort při tvorbě publicistické relace, která se vysílá pravidelně na okruhu Dvojky,“ uvedl na pátečním otevření pověřený ředitel Štúdia STVR Banská Bystrica Jozef Balko.
Renovace televizní režie vzešla z iniciativy zaměstnanců banskobystrického studia STVR, kteří se na pracích aktivně ve velkém počtu podíleli napříč všemi technickými organizačními složkami.
"
Současně se s renovací televizní režie kompletně vyměnila LAN infrastruktura včetně RACK skříní. Během dvou měsících se ukázalo, že spolupráce a dobré vztahy v naší organizaci jsou velmi důležitou součástí, aby se daný projekt nejen uskutečnil, ale zejména zdarně dokončil," doplnil tým Bystrica Marián Čief.
zdroj: STVR