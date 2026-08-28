Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 28. srpna 2026, svátek má Augustýn

Banskobystrické studio STVR zrenovovalo televizní režii

DNES! | redakce | tisk | názory

Studio STVR Banská Bystrica se může den před oslavami 82. výročí SNP pyšnit vynovenou televizní režií. V budově na ulici profesora Sáry ji realizovalo v interních kapacitách včetně samotného návrhu a finalizace.

Součástí je i nové osvětlení, elektroinstalace, výměna počítačů a uspořádání technologie v televizním studiu na současný standard. Natáhla se i komplexní nová kabeláž do serverovny.

Nová režie Štúdia STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)
▲ Nová režie Štúdia STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)

Celý projekt renovace režie banskobystrického studia byl financován z režijního rozpočtu STVR as cenou práce přesahuje hodnotu 27 tisíc eur. Zároveň proběhla ve studiu i výměna starého klíčovacího plátna za nové, profesionální, spolu s kulisou pro výrobu dlouholetého zpravodajského pořadu "Správy z regiónov" (Zprávy z regionů). Tvůrcům tato změna výrazně zjednoduší práci a divák ocení vyšší kvalitu výsledného obrazu. Technologie umožní výrobu dalších studiových televizních programů.

Původní režie Štúdia STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)
▲ Původní režie Štúdia STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)

"Těší nás, že jsme dokázali spojit síly ve Studiu STVR Banská Bystrica během letních prázdnin a modernizovat televizní režii, přizpůsobit ji současným trendům. Vyměnili jsme i pracovní desky, efektivněji jsme rozložili jednotlivá pracoviště pro zvukaře, střihače, hlavního kamera obslužného personálu. Přistoupili jsme k novému obkladu stěn, upravili jsme nástěnné tlumící prvky, vyměnili jsme podlahu, osadili jsme nové koberce a celý prostor režie vyčistili, včetně zbytečné kabeláže a starých propojů. Režie již na první pohled vypadá moderněji a umožní větší komfort při tvorbě publicistické relace, která se vysílá pravidelně na okruhu Dvojky,“ uvedl na pátečním otevření pověřený ředitel Štúdia STVR Banská Bystrica Jozef Balko.

Renovace televizní režie vzešla z iniciativy zaměstnanců banskobystrického studia STVR, kteří se na pracích aktivně ve velkém počtu podíleli napříč všemi technickými organizačními složkami.

Televizní studio STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)
▲ Televizní studio STVR Banská Bystrica (foto: RTVS)

"Současně se s renovací televizní režie kompletně vyměnila LAN infrastruktura včetně RACK skříní. Během dvou měsících se ukázalo, že spolupráce a dobré vztahy v naší organizaci jsou velmi důležitou součástí, aby se daný projekt nejen uskutečnil, ale zejména zdarně dokončil," doplnil tým Bystrica Marián Čief.

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Lepší.TV kompletně přepracovala přihlášení a registraci v tv aplikacích
Lepší.TV kompletně přepracovala přihlášení a registraci v tv aplikacích
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV Dajto
Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV Dajto

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Podraz
22:10 Rozbité zrcadlo
23:55 Velké naděje
kanál NOVA 20:20 Léto s Evženem
22:30 Mizerové
01:00 Kriminálka Miami IX (20)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Rána deštníkem
22:10 Icarus
23:55 Maigret (51)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (10)
20:50 Vítejte ve světě Andrého Rieu (1, 2/10)
22:10 Emmanuella (5)
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:30 Nedodržaný sľub
kanál DVOJKA 20:10 Tvár v rose
21:20 Ktosi je za dverami
21:40 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (49)
21:30 Kukučka (50)
22:30 Kukučka (51)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Faunovo velmi pozdní odpoledne
22:25 Soudní síň - CZ
23:20 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook