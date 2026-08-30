V týdnu výluka vysílačů Hády, Děvín a Hošťálkovice

V týdnu výluka vysílačů Hády, Děvín a HošťálkoviceDNES! | redakce | tisk | názory
Během 36. týdne roku 2026 proběhnou další plánované krátkodobé odstávky televizních a rozhlasových vysílačů. Tentokrát se budou týkat programů ze stanovišť Brno - Hády, Mikulov - Děvín a Ostrava - Hošťálkovice.
Jako první bude přechodně vypnut vysílač Brno - Hády. Stane se tak již v pondělí 31. srpna 2026.
Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířen veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 a ani privátní programy, které šíří multiplex 22 a multiplex 23.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače Hády šířeny ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - veřejnoprávní ČRo Plus, ČRo Brno a ČRo Vltava. Také nebudou vysílat privátní stanice Rádio Prostor, Kiss Rádio, Rádio Proglas, Evropa 2, Rádio Krokodýl a Rádio Blaník a dále ani DAB sítě mux A (Český rozhlas) a mux B (programy Českých Radiokomunikací).
O den později - tedy v úterý 1.9.2026 - bude mít odstávku vysílač Mikulov - Děvín. Od 6:00 do 15:00 hodin z této kóty nebudou poskytovány celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23. Výluka postihne i rozhlasové DAB multiplexy A a B.
Ve čtvrtek 3. září 2026 bude mimo provoz vysílač Ostrava - Hošťálkovice. Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače poskytovány multiplex 21, 22 a 23. Od 10:00 do 15:00 hodin ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to jmenovitě ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Ostrava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Hitrádio Orion a Blaník Ostrava. Posluchači nenaladí ani celoplošné DAB sítě A a B a ani regionální DAB síť R10.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.