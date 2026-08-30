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V týdnu výluka vysílačů Hády, Děvín a Hošťálkovice

DNES! | redakce | tisk | názory

Během 36. týdne roku 2026 proběhnou další plánované krátkodobé odstávky televizních a rozhlasových vysílačů. Tentokrát se budou týkat programů ze stanovišť Brno - Hády, Mikulov - Děvín a Ostrava - Hošťálkovice.

Jako první bude přechodně vypnut vysílač Brno - Hády. Stane se tak již v pondělí 31. srpna 2026.

Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířen veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 a ani privátní programy, které šíří multiplex 22 a multiplex 23.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače Hády šířeny ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - veřejnoprávní ČRo Plus, ČRo Brno a ČRo Vltava. Také nebudou vysílat privátní stanice Rádio Prostor, Kiss Rádio, Rádio Proglas, Evropa 2, Rádio Krokodýl a Rádio Blaník a dále ani DAB sítě mux A (Český rozhlas) a mux B (programy Českých Radiokomunikací).

O den později - tedy v úterý 1.9.2026 - bude mít odstávku vysílač Mikulov - Děvín. Od 6:00 do 15:00 hodin z této kóty nebudou poskytovány celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23. Výluka postihne i rozhlasové DAB multiplexy A a B.

Ve čtvrtek 3. září 2026 bude mimo provoz vysílač Ostrava - Hošťálkovice. Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače poskytovány multiplex 21, 22 a 23. Od 10:00 do 15:00 hodin ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to jmenovitě ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Ostrava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Hitrádio Orion a Blaník Ostrava. Posluchači nenaladí ani celoplošné DAB sítě A a B a ani regionální DAB síť R10.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.

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