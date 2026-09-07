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Garfield se letos v září vrací na Minimax

DNES! | redakce | tisk | názory

Minimax letos v září přináší známé hrdiny, nové příběhy a spoustu humoru, který může obyčejné odpoledne proměnit v příjemný závěr náročného dne.

Jeden z nejslavnějších kocourů na světě, Garfield, se 8. září vrací se třetí řadou seriálu Garfieldova show.

Garfieldova show (foto: AMC Global)
▲ Garfieldova show (foto: AMC Global)

Garfield je zpět. A rozhodně nemá v plánu se změnit
Vstávání brzy ráno, dodržování rozvrhu a přebírání nových povinností mohou být součástí září, ale rozhodně nejsou Garfieldovou představou dokonalého života. Mnohem raději by spal, díval se na televizi a pochutnával si na dobrém jídle, kdyby mu ovšem jeho rodina a přátelé nepřestávali narušovat jeho klid.

Ve třetí řadě seriálu Garfieldova Show zůstává ikonický oranžový kocour stejně líný, vychytralý a nezaměnitelně vtipný jako vždy. Jon, Odie a Nermal ho neustále zatahují do nových dobrodružství a vytvářejí známý kontrast mezi Garfieldovou touhou nedělat vůbec nic a světem, který mu odmítá dopřát klid. Když však jde do tuhého, jeho dobré srdce a vynalézavost ukazují, že je vždy připraven pomoci těm, kteří jsou mu nejbližší.

Ani po desetiletích tak Garfield nepřestává být postavou, která dokáže oslovit několik generací. Děti se mohou těšit na jeho bláznivá dobrodružství a charakteristický humor, zatímco rodiče se mohou znovu setkat s hrdinou, kterého si mnozí z nich pamatují z vlastního dětství. Sledování Garfieldovy Show se tak může stát nejen odměnou pro děti po škole, ale také jednoduchou příležitostí pro celou rodinu zpomalit a užít si společný čas na konci dne.

Třetí řada seriálu Garfieldova show má na Minimaxu premiéru 8. září v 18:55. Nové epizody pak budou vysílány každý den ve stejný čas.

zdroj: AMC

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