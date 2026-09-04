Výluky vysílačů Zlín a Ostrava

Výluky vysílačů Zlín a OstravaDNES! | redakce | tisk | názory
Během nadcházejícího 37. týdne proběhnou plánované významné odstávky vysílačů. Tentokrát se budou týkat vysílačů Zlín - Tlustá hora a Ostrava - Okrajní.
V úterý 8.9.2026 se plánovaně odmlčí zlínský vysílač. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z této lokality šířen DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z tohoto vysílače šířeny rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to konkrétně Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Region Zlín, Rock Rádio, Kiss rádio, Frekvence 1, Impuls a také celoplošné DAB sítě A (ČRo mux) a B (ČRa mux).
O dva dny později ve čtvrtek 10. září 2026 bude mít plánovanou odstávku vysílač Ostrava - Slezská Ostrava / Okrajní. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude šířit DVB-T2 Vysílací síť 21 a Vysílací sítě 22 a 23 s programy privátních vysílatelů. Od 10:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířena ani rozhlasová stanice Evropa 2 v pásmu VKV/FM.
Důvodem pro výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.