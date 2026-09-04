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Výluky vysílačů Zlín a Ostrava

DNES! | redakce | tisk | názory

Během nadcházejícího 37. týdne proběhnou plánované významné odstávky vysílačů. Tentokrát se budou týkat vysílačů Zlín - Tlustá hora a Ostrava - Okrajní.

V úterý 8.9.2026 se plánovaně odmlčí zlínský vysílač. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z této lokality šířen DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z tohoto vysílače šířeny rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to konkrétně Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Region Zlín, Rock Rádio, Kiss rádio, Frekvence 1, Impuls a také celoplošné DAB sítě A (ČRo mux) a B (ČRa mux).

O dva dny později ve čtvrtek 10. září 2026 bude mít plánovanou odstávku vysílač Ostrava - Slezská Ostrava / Okrajní. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude šířit DVB-T2 Vysílací síť 21 a Vysílací sítě 22 a 23 s programy privátních vysílatelů. Od 10:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířena ani rozhlasová stanice Evropa 2 v pásmu VKV/FM.

Důvodem pro výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.

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