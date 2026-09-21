Telly přechází na 6místný PIN kód

Telly přechází na 6místný PIN kódDNES! | Tisk | komentáře
S ohledem na zpřísněné legislativní normy EU a požadavky platformy Android / Google Play přechází operátor Telly od 16. 9. 2026 u své služby ze 4místného PIN kódu na 6místný. Změna se zatím týká pouze nových účtů. U stávajících účtů se 4místným PINem není potřeba nic měnit, fungují i nadále.
▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)
Nový PIN musí splnit tři podmínky současně:
Délka 6 až 10 číslic. Delší PIN je možný, ale doporučujeme 6místný — bezpečnostní pravidla splní stejně a lépe se pamatuje.
Dost různých číslic. Více než polovina číslic musí být navzájem různá. V 6místném PINu tedy stačí čtyři různé číslice, dvě se smí opakovat: 445879 projde, 112233 už ne.
Žádná pravidelná posloupnost. Číslice nesmí jít pravidelně po sobě — ani nahoru, ani dolů, ani po stejných skocích. Neprojdou proto 123456, 654321, 111111 ani 135791.
Příklady platných PINů: 102030, 152025, 120304.
(Telly)
redakce
▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)
Co se měníNová pravidla se uplatní pokaždé, když se PIN nastavuje, mění nebo obnovuje. Noví zákazníci si tak PIN vytvoří podle nich hned při prvním spuštění aplikace, stávající až ve chvíli, kdy si ho sami změní nebo ho budou muset obnovit — například když ho zapomenou. Do té doby zůstávají 4místné PIN kódy plně funkční a není třeba dělat nic.
Jaký PIN nově projde?
Nový PIN musí splnit tři podmínky současně:
Délka 6 až 10 číslic. Delší PIN je možný, ale doporučujeme 6místný — bezpečnostní pravidla splní stejně a lépe se pamatuje.
Dost různých číslic. Více než polovina číslic musí být navzájem různá. V 6místném PINu tedy stačí čtyři různé číslice, dvě se smí opakovat: 445879 projde, 112233 už ne.
Žádná pravidelná posloupnost. Číslice nesmí jít pravidelně po sobě — ani nahoru, ani dolů, ani po stejných skocích. Neprojdou proto 123456, 654321, 111111 ani 135791.
Příklady platných PINů: 102030, 152025, 120304.
Dva kódy, dvě rolePIN administrátora odemyká uzamčené kanály — kanály pro dospělé a případně další, které si zákazník sám označí — a některá rozšířená nastavení služby. PIN profilu neslouží k odemykání stanic, ale k úpravě nastavení konkrétního profilu; u dětského profilu tak například jen rodič může měnit, co je v něm povolené. Ve výchozím stavu se nevyžaduje, jeho používání si zákazník zapíná sám. Oba PINy lze změnit přímo v aplikaci nebo po přihlášení na moje.telly.cz. Párovací kód, kterým se aplikace na smart TV nebo set-top boxu spáruje s účtem, se nemění.
Jak si vymyslet PIN, který projde a zapamatujete si hoNejspolehlivější postup je slepit dvě čísla, která znáte zpaměti, ale která spolu nesouvisejí — číslice se tím samy promíchají a PIN nevytvoří žádnou řadu. Například posloupnost desítek 10 · 20 · 30 (102030), den a měsíc narození s dvojčíslím roku (14. 6. 1982 → 140682) nebo PSČ a číslo popisné (602 00, dům č. 7 → 602007). Jde jen o ukázky postupu, dosaďte si vlastní čísla.
Zařízení, kam delší PIN zatím nelze zadatStarší televizory Samsung, mobilní aplikace a aplikace pro Apple TV mají v grafickém prostředí pole jen pro 4místný PIN. Na již aktivních službách tam vše funguje beze změny až do chvíle, kdy dojde ke změně nebo obnovení PINu. U nové služby je první nastavení PINů potřeba provést na jiném zařízení — v prohlížeči na počítači, na set-top boxu nebo na jiné smart TV. I po úspěšném nastavení 6místného PINu pak na těchto zařízeních nebudou dostupné funkce odemykané PINem, tedy například sledování uzamčených kanálů. Obejít se to dá dvěma způsoby: uzamčené kanály lze na jiném zařízení odebrat ze seznamu zamčených, nebo na mobilu místo aplikace použít ke sledování webový prohlížeč, který je plnohodnotnou náhradou. Nové verze aplikací pro Apple TV a mobilní zařízení se mají vydat po novém roce.
(Telly)
redakce