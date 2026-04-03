Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru

Společnost Telly s.r.o. získala prestižní ocenění CZECH MADE, které uděluje Česká společnost pro jakost na základě komplexního hodnocení kvality českých výrobků a služeb. Hodnocení probíhá především prostřednictvím místních šetření a zjišťování míry spokojenosti zákazníků. Telly v hodnocených bodech získala celkové skóre 89,22 % a stala se první firmou ve svém oboru, která ocenění získala.

Televizní operátor Telly se nově pyšní prestižním označením CZECH MADE. Toto ocenění, které uděluje Česká společnost pro jakost, potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb, stabilitu a silné zázemí ryze českého operátora. Pro zákazníky je to jasný signál, že Telly není jen „další televize“, ale služba, která splňuje nejpřísnější standardy na domácím trhu.

Značku CZECH MADE mohou získat výrobky skutečně vyrobené v České republice, společnostmi se sídlem v ČR nebo služby poskytované firmami registrovanými v ČR, které jsou ochotny podstoupit komplexní, vícekolové hodnocení kvality a jsou zde schopny dosáhnout výsledku minimálně 80%.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)

Díky čemu je možné ocenění získat?

Samotné hodnocení probíhá ve třech navazujících krocích. Prvním z nich je zpracování sebehodnotící zprávy společnosti, která obsahuje pevně stanovené oblasti, jako jsou například splňované normy, atesty či již získané certifikace. Druhým krokem je hodnocení spokojenosti zákazníků se službami společnosti, které probíhá formou nezávislého šetření mezi klienty. Závěrečnou a klíčovou částí procesu je místní šetření odborníků na danou oblast přímo ve společnosti. Hodnotitelé se zaměřují celkem na dvanáct oblastí, mezi které patří například strategie a plánování, vedení firmy, řízení lidských zdrojů, systémy řízení kvality a procesů, spokojenost zákazníků i zaměstnanců, odpovědnost vůči společnosti včetně vlivu na životní prostředí, nabídka služeb a také ekonomické výsledky.

Společnost Telly v rámci tohoto komplexního hodnocení dosáhla celkového výsledku 89,22 %. Mezi její hlavní silné stránky patří zejména dlouhodobá praxe a know-how v oboru, vysoká odborná způsobilost a profesionalita týmu, stejně jako individuální přístup k zákazníkům, který se odráží ve vysoké míře jejich spokojenosti.

Co znamená CZECH MADE pro Telly?

Marketingový ředitel Telly, Jan Schöppel, neskrýval radost ze zisku ocenění. „V Telly jsme hrdí na to, že jsme česká firma se silnými kořeny. Ocenění CZECH MADE vnímáme jako potvrzení toho, že naše práce dává smysl. Není to jen nálepka na webu, ale závazek vůči našim zákazníkům, že jim i nadále budeme doručovat špičkovou zábavu s osobním přístupem našeho zákaznického servisu a kvalitou obsahu i stabilitou naší služby, na kterou se mohou spolehnout.“



Značka CZECH MADE je společnostem, které úspěšně projdou náročným hodnoticím procesem, propůjčována vždy na omezené období. Po uplynutí dvou let může držitel požádat o její prodloužení na další dvouleté období, podmínkou je však opětovné úspěšné absolvování celého hodnoticího procesu.

Těší nás, že se společnost Telly s.r.o. stala novým držitelem značky CZECH MADE a zároveň úplně prvním držitelem tohoto náročného ocenění ve svém oboru. Z výsledků hodnocení je zřejmé, že má tato společnost velmi dobře nastavené procesy a systém řízení, který je připraven obstát i v náročných kritériích hodnocení. Zaměstnanci zároveň tvoří sehraný kompetentní tým, který významně přispívá k celkové kvalitě poskytovaných služeb. Byli jsme pozitivně překvapeni vysokou mírou připravenosti společnosti na hodnocení, dále jejím důrazem na kvalitu a inovace,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, která je správcem značky CZECH MADE.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Česká společnost pro jakost ji uděluje českým výrobkům napříč obory a službám poskytovaným českými společnostmi. Jejím cílem je usnadnit zákazníkům orientaci v nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a zároveň podpořit odpovědné organizace, které dlouhodobě dbají na prokazatelnou kvalitu svých produktů a přinášejí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Značka vznikla s cílem nabídnout spotřebitelům jednoduchý a důvěryhodný nástroj pro výběr kvalitních českých výrobků a služeb.

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

