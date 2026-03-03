Quantcast
Úterý, 3. března 2026, svátek má Kamil

Telly: Březen ve znamení trojek: Střední balíček za 333 Kč

Televizní operátor Telly startuje 3. března svou jarní kampaň, která sází na magickou symboliku čísel. Noví zákazníci se mohou těšit na „vytuněný“ Střední balíček, který za cenu 333 Kč nabídne po dobu 3 měsíců obsah z Velkého balíčku.

Jako bonus k tomu Telly přibaluje měsíční ochutnávku HBO včetně streamovací služby HBO Max.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Kdo šetří má za 333. Březnová kampaň Telly (foto: Telly)
Telly vtrhne do letošního jara s nabídkou, která se neodmítá. Hlavním hrdinou kampaně, která vypukne symbolicky 3. 3., je Střední balíček. Ten si zákazníci budou moci pořídit na 3 měsíce za akční cenu. Jednoduše... kdo šetří, má za 333. A to se během jara pořádně vyplatí! V daném období totiž nejen že startuje nová sezona Formule 1 a MotoGP, ale evropské poháry ve fotbale se přehoupnou do té nejzajímavější části, stejně jako kanadsko-americká NHL. French Open? Už jen třešnička na dortu sportovních fanoušků.

Více muziky (i sportu) za méně peněz

Hlavním lákadlem pro diváky je tak bez debat upgrade obsahu. Každý, kdo si v rámci kampaně aktivuje Střední balíček, získá na první tři měsíce automaticky přístup ke všem kanálům z Velkého balíčku. V praxi to znamená desítky filmových, dokumentárních a sportovních stanic navíc, aniž by se měnila cena.



Chceme jaro odstartovat s pořádnou energií, a proto jsme vsadili na symboliku trojek. Naše jarní kampaň není jen o výhodnější ceně 333 korun, ale především o zážitku. Zákazníkům dáváme možnost vyzkoušet si to nejlepší z naší sportovní, dokumentární i filmové nabídky po dobu tří měsíců a k tomu přidáváme prémiový obsah z HBO prdukce jako dárek,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

Filmové jaro s HBO a HBO Max

Aby byl březnový start dokonalý, Telly ke kampani přidává i již tradiční bonus v podobě filmového balíčku HBO na jeden měsíc zdarma. Součástí tohoto dárku je nejen přístup k lineárním kanálům HBO, ale také k oblíbené streamovací platformě HBO Max. Diváci si tak mohou vychutnat nejnovější hollywoodské blockbustery i oceňované seriály z produkce HBO v čase, který jim vyhovuje.

