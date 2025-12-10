Telly rozšíří nabídku o KVIFF.TV a DVTV Extra

Telly rozšíří nabídku o KVIFF.TV a DVTV ExtraDNES! | Tisk | komentáře
Televizní operátor Telly chystá rozšíření programové nabídky. Od Nového roku bude nabízet dvě nové stanice - filmový kanál KVIFF.TV a publicistikou televizi DVTV Extra.
Stanice budou od 1.1.2026 dostupné pro zákazníky OTT služby Telly.
▲ Obr č. 1 - Nový slogan Telly - To koukáte (foto: Telly)
KVIFF.TV je český filmový kanál zaměřený na široký výběr kvalitních nezávislých filmů a festivalový obsah.
DVTV Extra se věnuje hloubkovým rozhovorům, publicistice a prémiovým videoformátům.
Ve stejný den budou z nabídky Telly vyřazeny hudební televize MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD, club MTV a MTV Global a zábavní kanál Paramount Network. Důvodem je ukončení distribuce těchto stanic. Tyto stanice nebudou od Nového roku v nabídce žádného operátora. Provozovatel stanic, společnost Paramount, se rozhodla provést razantní škrty, které znamenají uzavření legendárních kanálů MTV. Operátoři již vyjednávají s konkurenčním provozovatelem, českou mediální skupinou Music Box Television, která postupně uvádí na trh nové hudební kanály s obdobným zaměřením. Zda budou kanály Music Box součástí Telly zatím není známo.
redakce
