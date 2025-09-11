Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce

Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkceDNES! | Tisk | komentáře
Operátor satelitní (DTH) a internetové (OTT) platformy Telly přináší na podzim řadu novinek. Jednou ze změn je nový slogan "To koukáte". Dále operátor přináší nové funkce a atraktivní výhody pro nové i stávající zákazníky.
▲ Obr č. 1 - Nový slogan Telly - To koukáte (foto: Telly)
▲ Obr č. 2 - Telly na týden zdarma, reklamní kampaň, outdoor (foto: Telly)
Nový sloganTelly na dnešní tiskové konferenci představila novinky, včetně nového claimu "To koukáte". Slogan se promítl i do komunikace na webových stránkách tokoukate.cz, kde si mohou zájemci Telly vyuzkoušet až na dobu 30 dní zdarma.
Nový balíček MAXIOperátor Telly začal nabízet zákazníkům OTT verze platformy nový balíček programů s názvem MAXI. Obsahuje všechny programy z nejvyššího tarifu (Velký) a všechny extra placené balíčky a služby - tedy balíček HBO, streamovací službu HBO Max, balíček kanálů pro dospělé RED a také všechny extra placené zápasy z Premier Sport 3 (všechny turnaje organizace Oktagon). Balíček MAXI stojí 990 Kč měsíčně. Divák, který měl o všechny balíčky doposud zájem, platil celkově kolem 1700 Kč měsíčně. Integrováním doplňkových balíčků do nového tarifu tak divák může výrazně ušetřit. Operátor původní doplňkové balíčky neruší, zůstávají nadále součástí nabídky.
Nový vzhled aplikacíTelly představila modernizovaný vzhled aplikací a zpřehledněný TV program dostupný také na webu.
Akční nabídka Telly - sleva 100 korun pro nové zákazníkyZároveň Telly oznámila novou akční nabídku. Noví zákazníci získají slevu 100 Kč měsíčně po dobu šesti měsíců, stávajícím budou do konce roku každý měsíc odemykány vybrané programy zdarma. V září jde například o Sport 1, Viasat Nature, HGTV, Nick Jr. nebo Dorcel.
Podzimní kampaň „To koukáte“ je začátkem toho, kam chceme v následujícím období Telly posunout,” řekl CMO operátora Jan Schöppel. “
Chceme dát novým i potenciálním zákazníkům najevo, že u nás má prioritu stabilita přenosu, zákaznická péče a samozřejmě obsah. Velkým milníkem je pak také MAXI balíček, kde si diváci přijdou opravdu na své a ocení ho zejména fanoušci bojových sportů, kteří můžou sledovat všechny turnaje Oktagonu bez nutnosti platit cokoli navíc a v konečném důsledku se jim služba i výrazně finančně vyplatí.”
