Telly s aktualizací: Uživatelské profily a grafická vylepšení

▲ Obr č. 1 - Telly - nová verze aplikace (foto: Telly)



Lepší přehled, víc pohodlí a prostor pro každého člena domácnosti - to vše přináší nová verze aplikace Telly , která vstupuje v platnost 22. dubna 2025. Mezi hlavní novinky patří uživatelské profily, grafická vylepšení i opravy, které zpříjemní každodenní sledování.Díky nové funkci si nyní mohou zákazníci přizpůsobit aplikaci pro každého člena domácnosti zvlášť. Profily umožní uložit si vlastní historii, nastavení i doporučení, a to napříč zařízeními. Nechybí ani možnost vytvoření dětského profilu s omezeným přístupem k obsahu i funkcím.Telly aplikace nebude startovat přímo do výběru profilů. Zákazníci si však mohou výchozí profil jednoduše změnit v nastavení.(aplikace nebude aktualizována přes Store, změní se pouze vzhled)(v některých případech může být nutné zařízení znovu autorizovat nebo vymazat cache prohlížeče)(iOS, Android mobil/tablet, Apple TV a Samsung) budou profily zaváděny postupně v rámci dalších aktualizací.redakce