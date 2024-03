Telly přidává čtyři nové stanice, Warner TV i Sporty TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Telly. Ilustrační foto (foto: Telly)



Televizní operátor Telly přidává do své nabídky hned čtyři nové kanály. Celkový počet televizních stanic u základního balíčku Malý stoupl na 71, balíček Velký jich obsahuje dokonce 127. Po celý duben bude navíc kanál AMC zpřístupněný všem zákazníkům Telly.Telly od konce března přidává pro své zákazníky čtyři televizní kanály. Do internetové televize nově přibydou kanály Nova Lady , všechny v HD kvalitě. Kanálbude k dispozici rovněž na satelitní televizi v SD kvalitě. Všechny nové televizní kanály míří do všech základních televizních balíčků: Malý, Střední a Velký. Kanálbude navíc i v samostatném sportovním balíčku.Zároveň bude po celý duben jako jarní dárek všem zákazníkům Telly zpřístupněn filmový kanál AMC s novou sérií The Walking Dead: Daryl Dixon, která startuje od 8. dubna každé pondělí ve 22:00., nový kanál stejnojmenné světově proslulé společnosti začne vysílat v ČR od 2.4. a nabídne řadu seriálů a filmů z produkce Warner Bros. Discovery. Součástí vysílání budou také dokumentární filmy nebo reality show.vysílá, jak je již z názvu patrné, zejména sportovní přenosy, ať už tuzemské nebo zahraniční. Stěžejními sportovními přenosy jsou volejbal, florbal, basketbal, házená nebo hokej (2. česká liga nebo extraliga juniorů). Součástí vysílání jsou i původní edukativní dokumenty.je zaměřená hlavně na ženské publikum; stanice vysílá české i zahraniční romantické seriály a filmy.je slovenský kanál zaměřený zejména na seriály, cestovatelské a zábavné pořady.Součástí programových změn je zároveň vyřazení kanálů AXN, AXN Black a AXN White z nabídky satelitní televize Telly z důvodu ukončení distribuční smlouvy. V nabídce internetové televize Telly tyto kanály i nadále zůstávají.(Telly)redakce