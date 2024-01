Telly již nabízí Premier Sport 3 HD i ze satelitu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Telly. Ilustrační foto (foto: Telly)



technické parametry:

Nový sportovní kanál Premier Sport 3 je již dostupný zákazníkům satelitní televize Telly . Od Nového roku mohou stanici sledovat zákazníci internetové Telly, od středy i na satelitu.Programje poskytován v plném HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu AAC s českou a anglickou audio stopou. Satelitní signál je od svého spuštění řádně kryptován systémem Nagra MA ( CAID 1882, 1886). K programu mají přístup jen zákazníci Telly a to v rámci tarifů Střední a Velký.Satelitní služby stanice Premier Sport 3 pro Telly zajišťuje společnost Slovak Telekom (ST), která zatím svým zákazníkům nový program neposkytuje. Doposud se nedohodla na komerčních podmínkách zařazení programu do své programové nabídky.Premier Sport 3 se zaměřuje na tenisové turnaje ATP. Práva na tyto soutěže získal právě televizní operátor Telly. O výrobu a provoz stanice Premier Sport 3 se stará společnost O2TV, která vedle Telly je dalším televizním operátorem, který tento program poskytuje svým zákazníkům v České republice. Program by se měl objevit i u slovenských operátorů s ohledem na nedávno přeměněnou licenci O2TV Sport8 na Premier Sport 3 SK. Jednání stále probíhají.Nový lineární kanál Premier Sport 3 začal vysílat 1.1.2024 v nabídkách O2TV a internetové Telly. Satelitní diváci Telly paradoxně k programu neměli dva dny přístup. Situace se změnila dnes po spuštění stanice na satelitu Thor.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,245 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 4028video PID: 2802 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 2803 (česky, AAC), 2804 (anglicky, AAC)CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)redakce