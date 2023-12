Telly v roce 2023: 40 tisíc filmů, nejoblíbenějším Gladiátor

DNES!

▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Telly. Ilustrační foto (foto: Telly)



Z celoročních statistik dále vyplynulo, že nejsledovanějším dnem v týdnu je neděle, naopak tím, kdy se lidé nejméně dívají na televizi, čtvrtek

Televizní operátor Telly také letos přinesl svým divákům pořádnou porci obsahu: během letošního roku bylo možné zhlédnout 40 tisíc filmů. I milovníci seriálů si přišli na své: letos Telly odvysílala neuvěřitelných 53 tisíc epizod.Telly nabízí tři základní programové balíčky. V případě největšího balíčku Velký na diváky čeká celkem 121 kanálů, ze kterých si vyberou všichni - děti, teenageři, dospělí i ti dříve narození. Celkem Telly v tomto roce nabídla 40 tisíc filmů a dokumentů, což znamená každý den v průměru 109 snímků.Takovou porci samozřejmě nikdo nezvládne. Při průměrné délce 1,5 hodiny to celkem dělá 60 000 odvysílaných hodin. Nebo chcete-li 2 500 celých dní. Což je 6,8 let. A to jsme ještě nezapočítali seriály. Těch byly letos stovky, celkem 54 000 epizod. Při typické půlhodinové stopáži to dělá 27 000 hodin. Na sledování všech epizod by vám stačily „pouhé“ tři roky.A Telly samozřejmě vysílá rovněž sport. Fotbal, hokej, basketbal, formule nebo bojové sporty. Telly letos přinesla 2 000 nejrůznějších sportovních přenosů, od fotbalové Ligy mistrů, nejlepší hokejové (NHL) nebo basketbalové ligy světa (NBA) až po prestižní MMA.A sportovní přenosy mají diváci Telly velice rádi, vždyť absolutně nejsledovanější pořad celého roku byl fotbalový zápas Evropské ligy mezi týmy Sparta Praha a AS Řím.A když jsme u toho, nejsledovanějším filmem byl letos Gladiátor. V případě dokumentů pak snímek Afrikou na pionýru. V kategorii Zpravodajství zvítězilo Volební studio na ČT 24 při letošní prezidentské volbě.V průměru každý divák Telly strávil u televize čtyři hodiny denně. Odpovídá to průměru uváděnému Asociací televizních organizací z roku 2022 - tehdy oficiální měření udávala 3 hodiny a 44 minut.,“ doplňuje statistiky šéf marketingu Telly Jan Schöppel.(Telly)redakce