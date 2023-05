Majitel Telly má přes 170 tisíc zákazníků

DNES!

▲ Obr č. 1 - Telly - dobře vyladěná telka. Ilustrační foto (foto: Telly)



Předplacené karty

▲ Obr č. 2 - Telly - předplacené karty. Ilustrační foto (foto: Telly)



Pozice Telly na českém trhu

Řazení kanálů

▲ Obr č. 3 - Telly - porovnání přenosu SAT, IPTV a OTT (foto: Telly)



IPTV či OTT platforma?

▲ Obr č. 4 - Telly - kapacita platformy a zatížení (foto: Telly)



Vytíženost OTT platformy Telly

Společnost Telly má přes 170 tisíc zákazníků svých služeb. Do tohoto počtu jsou zahrnuti nejenom zákazníci satelitní (DTH) a internetové (OTT) televize Telly ale i dalších služeb. Firma je také poskytovatelem internetového připojení (DSL či přes optickou síť) a je také dodavatelem mobilních služeb prostřednictvím služby LAMA mobile (síť operátora Vodafone).V současné době využívá satelitní televizi Telly zhruba polovina zákazníků, druhá internetovou. Aktuálně 80 až 90 procent všech nových aktivací směřují k OTT službě Telly. Zhrba 10 procent satelitních zákazníků Telly využívá dekódovací modul v televizoru nebo set top boxu, ostatní dodávaný set top box.Celkový počet zákazníků je proměnlivý - liší se podle období. Kolem finále Ligy mistrů UEFA počet zákazníků výrazně roste. K růstu pomohou především předplacené karty Telly, které je možné sehnat u vybraných řetězců a jejich počet se bude postupně rozšiřovat. Naznačili zástupci Telly na dnešním technickém semináři.Telly nabízí tři druhy předplacených karet - s balíčkem Sport online, Střední online a Red online na 90, 180 či 365 dní. Všechny předplacené karty jsou nabízeny k internetové televizi Telly. Balíček "Red online" je v nabídce operátora nový. S výsledky prodeje nové služby zatím provozovatel spokojen není.Telly se označuje za druhého největšího satelitního operátora v České republice, po platformách Skylink a freeSAT, provozovatele M7 Group , člena CANAL+.Také v internetovém segmentu OTT a IPTV služeb se Telly řadí mezi tři největší televizní platformy. Telly je třetí největším operátorem, po O2 TV a T-Mobile TV. Do přehledu společnost nezařadila telekomunikačního operátora Vodafone, který s převzetím UPC získal kabelovou televizi.Majitel Telly se chlubí výsledky šesti nezávislých testů internetových televizí v Česku, ve které se jeho služba stala vítězem. Za výhody služby považuje televizní archív pořadů, možnost pozastavení obrazu, přetáčení a nahrávání.Telly mohou zákazníci sledovat až na čtyřech zařízeních po celé EU. Na předplacených kartách je omezení na dvě zařízení.V nabídce je přes 135 televizních programů, z toho přes 90 v HD rozlišení. Aplikace Telly je dostupná na nejvíce využívaných platformách a značkách televizorů.Telly je považován za "sportovního operátora". Drží vysílací práva na atraktivní sportovní přenosy: UFC, Ligu mistrů UEFA, F1, NFL, Bundesligu, LaLigu, Serie A, NHL, NBA. V minulosti držel práva také na anglickou fotbalovou Premier League, kterou od aktuální sezóny získala francouzská CANAL+. Telly se na nedohodla na komerčních podmínkách, proto lukrativní anglická liga již není v nabídce operátora, jiná práva si provozovatel udržel a některé další i získal. S dalšími televizními operátory Telly uzavřela exkluzivní spolupráci s Jiřím Procházkou.Novým trendem dodavatelů programů je boj o lukrativní programové pozice v EPG operátorů. Za lepší programé umístění (nižší číslo) nabízejí poskytovatelé stanic výhodnější podmínky v podobě nižších poplatků za každého zákazníka. Je zřejmé, že s přibývajícím počtem programů je boj mezi vysílacími společnostmi o stejného diváka a zároveň o konzumenta televizní reklamy. Stanice, které jsou na začátku seznamu, jsou přirozeně divákům více na očích a je tedy možné, že diváci zvolí právě tento program.O lepší programovou pozici v EPG otevřeně promluvila (staro)nová celoplošná televize A11, která chce být u operátorů poblíž stanic skupiny Barrandov a dosáhnout na sledovanost televize Seznam. A11 zatím není v nabídce Telly.Na semináři zástupci Telly upozornili, že často - ať už úmyslně nebo z neznalosti - dochází u internetové televize k záměně pojmů IPTV a OTT.IPTV funguje na metodě multicast. Jeden televizní program (stream) je dodáván u živého vysílání u IPTV providera na všechna zařízení (IPTV set top boxy) se zvolenou stanicí. Zatímco OTT (over the top) pracuje na metodě unicast - do každého zařízení je dodáván unikátní stream.OTT je u uživatelů populárnější, neboť umožňuje sledovat internetovou televizi nejenom na set top boxech ale také na dalších zařízeních jako jsou mobilní telefony, počítače či laptopy. Pro provozovatele televizní služby přináší OTT mnohá úskalí - musí podporovat více platforem a zařízení, aby služba se mohla dostat k více zákazníkům.Telly nabízí OTT platformu. V minulosti promovala jednu ze svých silných stránek - jde o televizi, která "nepadá". Po h/w stránce je služba připravena i na vysokou poptávku diváků po televizním obsahu. Jako příklad byl uveden nedělní přenos z MS v ledním hokeji 2023 (utkání Česko - Švýcarsko), s celkovým přenosem dat 110 Gbit/s. I při vysokém vytížení sítě služba fungovala bez výpadků. Pro srovnání byl uveden předchozí sobotní večer, kdy přes sítě Telly prošlo 80 Gbit/s. V běžném týdnu je vytíženost sítě zhruba poloviční (40 až 60 Gbit/s).redakce