Lidské příběhy přináší dokument Vaše dítě ma ČT2

03.06.2025 11:10

DNES!

V hlavní roli je těhotenství a volba s ním související péče o ještě nenarozené dítě. Historii, vývoj a etická dilemata prenatální medicíny nejen odbornýma očima světových kapacit, ale také rodičů, kteří se ocitli na prahu zázraku i nejtěžšího rozhodnutí, zkoumá dokument režisérky Andrey Sedláčkové Vaše dítě.

Program ČT2 jej uvede 10. června ve 20:50 hodin.

„ Musela jsem si vytyčit hranice, o čem film bude. Rok jsem se scházela s odborníky, četla vědeckou literaturu. Prenatální diagnostiku přibližuji historicky, ale také očima sociologů, filozofů, lékařů a samozřejmě rodičů ,“ říká režisérka Andrea Sedláčková.

▲ Dokument Vaše dítě (foto: Česká televize)

„ Od počátku mě na tématu zaujalo, jak moc se změnil způsob, jakým přicházíme na svět, a jakou roli hraje prenatální péče nejen v našem vnímání těhotenství a rodičovství, ale samotného začátku života. Dokument přibližuje vývoj prenatální péče od jejích historických kořenů až po současné možnosti, které zásadním způsobem proměňují prožívání těhotenství, protože prenatální diagnostika umožňuje dříve nemyslitelné zásahy a někdy obnáší nesmírně těžké, takřka nemožné rozhodování. To všechno čím dál více hluboce ovlivňuje životy rodičů, a proto jsme se pokusili nahlédnout za hranice fascinujícího vědeckého pokroku a zaznamenat také dopady na životy rodičů, jejich zkušenosti, pocity a tápání ,“ říká dramaturgyně Rebeka Bartůňková. „ Je nutné dodat, že i lékaři se ocitají ve složitých etických situacích. A myslím, že je třeba si klást otázky, jak vyvážit péči o zdraví dítěte s respektem k autonomii rodičů a etickým principům, protože z diskuse o pokrocích genetiky, medicíny, a koneckonců žádné vědy, by se neměla vytratit lidskost ,“ dodává.

„ Jde o velmi citlivé téma. Od začátku jsem věděla, že nebudu natáčet budoucí rodiče v okamžicích, kdy se dozvědí tragickou zprávu. To jsou opravdu jedny z nejtěžších chvil v životě. Oslovila jsem proto rodiče, kteří si touto zkouškou prošli před několika lety, jejich bolest už není čerstvá, ale mají ji svým způsobem zpracovanou. Hledala jsem také dva páry, které jsem chtěla natáčet od prvního ultrazvuku až do posledního a případně až do porodu, ale i jim jsem řekla, že kdybychom kdykoliv narazili na nějakou chvíli, kdy by nechtěli natáčet, vše zastavíme, protože by mi to přišlo neetické ,“ uvádí Andrea Sedláčková.

V dokumentu kromě rodičů vystupuje také řada odborníků. Například profesor Yves Ville, který začal v osmdesátých letech ve Francii jako první operovat in utero (v děloze), tedy během těhotenství, nebo bývalý francouzský ministr zdravotnictví a profesor lékařské genetiky Jean-François Mattei či profesor Dennis Lo z Čínské univerzity v Hongkongu, molekulární biolog známý jako otec neinvazivního prenatálního testování (NIPT). V roce 1997 objevil přítomnost volné fetální DNA v krevní plazmě těhotných žen, což vedlo k vývoji bezpečnějšího způsobu detekce genetických poruch plodu bez nutnosti invazivních procedur, jako je amniocentéza. O etice lékařství hovoří profesor Ladislav Krofta, primář Ústavu pro péči a matku v pražském Podolí.

Vývoj prenatální medicíny je podle režisérky Andrey Sedláčkové velice zajímavý. „ Nikdo si už nedokáže představit, že ještě generace našich maminek žádná podobná vyšetření nepodstupovala, dítě rodiče viděli poprvé, až když se narodilo. Dnes je situace zcela jiná, plod je od počátku těhotenství zkoumán a stává se potenciálním pacientem. Je to ale k dobru věci, protože se tím zachrání mnoho životů ,“ říká Andrea Sedláčková.

Její dokument klade otázky a snaží se nalézat odpovědi. „ Ocitáme se ve světe jakési přeinformovanosti, u nějž nevíme, jestli nepovede k představám absolutně dokonalého dítěte. Jakoby se z období, které má být jedním z nejkrásnějších, vytrácelo něco normálního. Maminky jsou stresované, místo aby si těhotenství užívaly. Když si člověk spočte, kolik je různých odběrů krve, ultrazvuků, návštěv u gynekologa, vyjde mu, že ženu, která přijde do jiného stavu, čeká téměř bojovka. Myslím si, že by bylo dobré si uvědomit stav věcí a říci, jestli to je úplně správné ,“ dodává režisérka Andrea Sedláčková.

zdroj: ČT