Nevšední zvířata na naší planetě představí Viasat Nature

03.06.2025 07:23

Přemýšleli jste někdy, jak by vypadala planeta ovládaná tvory se super schopnostmi, gangsterskými instinkty a bizarními námluvami? Dobrá zpráva - ta planeta už existuje. Jmenuje se Země. A důkaz? Přinese ho televizní stanice Viasat Nature v nejnovějším dokumentárním seriálu Nevšední zvířata na naší planetě, který bude mít premiéru ve středu 4. června ve 21:00.

Během šesti epizod se představí některé z nejpodivnějších výtvorů přírody. A nemluvíme o růžových plameňácích. Tady uvidíte zombie hmyz, ryby s talentem na interiérový design a netopýry, kteří se vrhají do řek plných krokodýlů.

▲ Nevšední zvířata na naší planetě (foto: Viasat World)

Divní již od narození

Hned od první epizody se seznámíte s káčaty, která skáčou z výšek jako elitní parašutisté, netopýry, kteří riskují životy v nebezpečných vodách, a samci ptáků z Nové Guineje, kteří staví složité konstrukce, aby zapůsobili na samičky. V tomto světě je „divnost“ vrozená - a často je klíčem k přežití nebo rozmnožení.

Skutečné super schopnosti přírody

Na co komiksy, když příroda nabízí skutečné superhrdiny? V říši zvířat najdete pavouky, kteří surfují, hady, kteří kloužou vzduchem, a lišky, které využívají magnetické pole Země jako GPS. Nechybí chameleoni s raketovým jazykem nebo kreveta kudlanková, jejíž úder dokáže rozbít sklo. To nejsou fantazie - to jsou úžasné výsledky evoluce.

▲ Nevšední zvířata na naší planetě (foto: Viasat World)

Když se příroda nechová hezky

Ne všichni tvorové hrají fér. V tomto dokumentu uvidíte i ty největší lotry přírody: žraloky útočící jako rakety, ptáky drongo, kteří klamou jiné živočichy, jen aby jim ukradli jídlo, a houby rodu Cordyceps, které mění mravence na zombie. Přežití někdy znamená ohýbat pravidla - nebo je rovnou porušovat.

Nepravděpodobná spojenectví

Násilí ale není jediná cesta k přežití. Některé druhy spolupracují překvapivými způsoby: ryba klaun očkatý a sasanka tvoří dokonalé symbiotické duo, jiný druh hmyzu zase využívá trus k vyšším účelům a lemuři si potírají tělo stonožkami, aby odháněli parazity. Přátelství v přírodě může být zvláštní - ale funguje.

▲ Nevšední zvířata na naší planetě (foto: Viasat World)

Tvrdá realita přežití

Teritorium, dominance, láska - někdy jde o boj. V divočině používají brouci chemické zbraně, samci rypoušů sloních svádějí krvavé souboje o harémy a koaly odhalují svou nečekaně agresivní stránku. Ať už jde o zuby, drápy nebo pachové žlázy - boj o přežití rozhodně není snadný.

Zvířecí zločinci v akci

Seznamte se s rebely zvířecí říše. Hadi, kteří zůstávají neviditelní celé dny, chobotnice přistižené při krádeži, vrány vyrábějící vlastní nástroje a kobylky, které způsobují spoušť. Tato zvířata nejen přežívají - ale přímo prosperují. Představte si je jako mafii zvířecího světa - s peřím, šupinami a chapadly.

Nevšední zvířata na naší planetě není jen další pořad o přírodě. Je to divoká, vtipná a naprosto šílená podívaná. Díky svižnému střihu, vtipným komentářům a úžasným záběrům spojuje komedii a vědu tím nejlepším způsobem. Každý díl přináší šokující fakta, absurdní situace a připomínku, že evoluce má velmi zvrácený smysl pro humor.

Pokud vás fascinují podivnosti přírody a jste připraveni přijmout bizarnosti, nalaďte si Viasat Nature každou středu od 4. června ve 21:00.

trailer:

zdroj: Viasat