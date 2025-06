TV Prima natáčí druhou řadu minisérie Pod hladinou

02.06.2025 11:14

Televize Prima zahájila natáčení druhé řady napínavé kriminální minisérie Pod hladinou. Osm nových epizod opět zavede diváky do nebezpečného, ale fascinujícího světa policejních potápěčů. V jedné z hlavních rolí se představí Marek Němec jako praporčík Martin Tolar - zkušený policista, potápěč a nová postava, která přináší do děje nejen profesionalitu, ale i osobní tajemství.

Tak jako první sérii vyrábí i druhou řadu produkční společnost First Unit. Podle producentky Jany Bouškové je návrat do prostředí kolem slapské přehrady přirozeným krokem: „ První série Pod hladinou byla mimořádně úspěšná. Každý z odvysílaných dílů se stal nejsledovanějším pořadem dne s více než milionem diváků. Scénář Lucie Paulové, dramaturgie Jany Skořepové, režie Jakuba Machaly a kamera Martina Štěpánka jsou pro mne i pro televizní publikum zárukou, že právě vznikají další příběhově i vizuálně působivé epizody .“

▲ Natáčení druhé série Pod hladinou (foto: FTV Prima)

„ Jsem ráda, že se nám podařilo získat do pokračování seriálu Pod hladinou Ivanu Chýlkovou a Marka Němce, kterému se role psala přímo na tělo. Sám Marek je fanoušek potápění, takže to pro něj byla výzva i vysněná role. O jeho obsazení se jednalo s velkým předstihem, jelikož je pracovně velmi vytížený. Jsem ráda, že se nám podaří většinu herců, které ke spolupráci oslovíme, obsadit ,“ doplňuje Lucia V. Kršáková, výrobní ředitelka FTV Prima.

Marek Němec přichází do seriálu jako náhrada za Matěje Hádka a jeho postavu Jana Zacha. Ztvárňuje Martina Tolara - muže s drsnou minulostí, který se nebojí riskovat a je vášnivým freediverem. Jeho příchod do sehraného týmu však vyvolává napětí.

„ Tolar není zrovna kamarádský typ. Ale protože jsem se s většinou kolegů už dříve potkal, bylo pro mě naskočit do rozjetého vlaku snazší ,“ říká Marek Němec. Kromě charakteru jeho postavy diváci odhalí i fyzická a psychická zranění, která utvářejí jeho přístup k práci i životu.

Na natáčení se vrací také Šárka Krausová v roli René Krejčí. Ta se ve druhé sérii společně s Jakubem Rydlem (Filip Tomsa) stará o malého Pavlíka - syna své seriálové sestry, která zápasí se závislostí. „ Tato linka je ve druhé sérii ještě více rozpracovaná a přináší silné emocionální momenty ,“ prozrazuje Krausová.

Kvůli natáčení se vrátila i k ovládání motorového člunu. „ Přestože mám kapitánské zkoušky, tři roky mimo kormidlo jsou znát. Filmaři navíc vyžadují rychlé manévry, které nejsou v běžném provozu úplně obvyklé ,“ dodává s úsměvem herečka, která se na roli pečlivě připravovala, včetně absolvování „kondičních jízd“ na člunu.

Do děje vstupuje postava Ivany Chýlkové, oporou týmu zůstává Ota Vopěnka v podání Václava Vydry

Novou tváří druhé řady je herečka Ivana Chýlková, která ztvárňuje analyticky laděnou komisařku Zimovou. „Myslela jsem, že budu jen sedět a rozdávat pokyny. Nakonec mám nejvíc textu ze všech - pořád shrnuju fakta a posílám lidi na analýzy. Je to jízda,“ říká s nadsázkou Chýlková.

Do známého prostředí slapské přehrady se vrátil i Václav Vydra jako velitel Ota Vopěnka. „ To místo je krásné a parta zůstala prakticky stejná. Nové posily jako Marek Němec příjemně zapadly ,“ pochvaluje si herec. A co jeho postava? „ Pořád kancelářská krysa, ale objeví se i náznaky nového citového vztahu .“

Do složitého vztahu se s Martinem Tolarem dostává Zdeněk Říha v podání Marka Adamczyka. „ Zatímco Zach byl Zdeňkův starý kámoš, Tolar je pro něj cizí těleso. A s tím se Říha těžko srovnává ,“ říká Adamczyk.

Jeho postava navíc řeší komplikovaný vztah se svou dcerou a bývalou manželkou, což přidává další vrstvu emocí a lidskosti do napínavého příběhu. Natáčení na vodě přináší také technické výzvy: „ Časový tlak, světelné podmínky i počasí vyžadují maximální přesnost .“

Druhá řada minisérie Pod hladinou přináší nejen čerstvé zápletky v každé epizodě, ale také hlubší pohled na osobní životy členů policejního týmu. Propojení napětí, lidských příběhů a vodního prostředí zůstává silným prvkem, který si získal diváky už v první sérii.

Premiéra nové řady je plánována na rok 2026. Fanoušci se mají rozhodně na co těšit.

zdroj: FTV Prima